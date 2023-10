VIDEO: Luis Enrique lo hace pedazos y se va de la entrevista; “El que no entiende eres tú, siempre vas a lo negativo”

A pesar de la victoria 3-1 el fin de semana ante el Stade Rennes , el PSG de Luis Enrique no muestra su mejor versión y en Francia está siendo muy criticado.

El asturiano brindó una entrevista post partido y explotó contra un periodista que estaba al lado suyo y que le hizo una pregunta por el funcionamiento del equipo.

Alexandre Ruiz es el periodista con el que tuvo el cruce, quien habla francés y español. Luis Enrique no se guardó nada y cuando terminó de responder se fue de la entrevista.

“Tú solo vas a lo negativo. Es acojonante. Todas las entrevistas. Eres el hombre más negativo de la historia del fútbol mundial. Un día ganamos 1-4 y me dijo que merecimos perder. El fútbol tiene cantidad de circunstancias, los jóvenes lo entienden todo, eres tú quien no lo entiende. Es lo que yo pienso cuando haces las preguntas pero no pasa nada”, lanzó.