Didier Deschamps no se mordió la lengua: lo que piensa del Mundial 2030 que comenzará en Sudamérica

Sin embargo, Didier Deschamps dio una conferencia de prensa con la Selección de Francia y fue consultado sobre el Mundial 2030; el DT no se mordió la lengua.

“Los países sudamericanos tendrán ventaja y luego los demás países tendrán que moverse hasta allí y volver a moverse para Europa. No sé quién toma las decisiones, pero no les ocultaré que me gustan las cosas más coherentes a nivel deportivo y ético”, arrancó explicando el entrenador.

“No sé qué equipos pueden llegar a estar en esos tres partidos, pero serán en Sudamérica, jugando de local y eso es ventaja. Me parece demasiado los tres partidos”, apuntó Deschamps.

Las declaraciones de Deschamps tendrán una onda expansiva y seguramente abrirá un debate que algunos quieran profundizar. El técnico es el primero en quejarse por la decisión que tomó la FIFA al comenzar la justa mundialista en Sudamérica.