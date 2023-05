Atacan a la Argentina de Messi: “Una vergüenza, les ayudaron a ganar el Mundial; cuatro de los cinco penales no fueron”

“A Argentina le ayudaron para ser campeón del mundo. No hay dudas de que le dieron una ayuda. Cuatro de los cinco penales que les cobraron no fueron”, apuntó.

“Tendrán sus méritos, pero de los cinco penales que le dieron, cuatro nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados. Eso es una realidad. Pero bueno, es también mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo. ¿Te creés que la FIFA no lo ve y no le sirve? Es mérito también de Argentina que supo aprovecharse de eso”, sostuvo.

Los cinco penales a favor de la Albiceleste a los que se refiere Lugano fueron los que le pitaron ante Arabia Saudita, Polonia, Países Bajos, Croacia y Francia (en la final). La ‘Pulga’ transformó todos en gol menos el que lanzó ante los polacos.

Durísimo contra el VAR

“Desde que se introdujo el VAR se le da un poder excesivo al juez de interpretar lo que quiera en cualquier momento. En un partido puede haber 20 penales o ninguno y creo que el fútbol es un caos. Eso se lo dije a Pierluigi Colina en el Mundial. Pasa en Argentina también. ¿No vieron el penal del River-Boca? En Brasil también...”.

“Creo que lo que hizo la FIFA con el VAR es un movimiento netamente político para demostrarle a no sé quién que es transparente. El tema de las manos es un mamarracho. Si te da en un dedo en el punto del córner pitan penal y te ganan un partido. Es un error garrafal de la FIFA. Los jugadores no tienen opinión, pero sí los dirigentes que nunca jugaron al fútbol. No puede ser que un partido se defina por una estupidez. El VAR le aporta más dudas que justicia al fútbol. Obliga al juez a intervenir en jugadas estúpidas, intrascendentes. No entienden lo que es un contacto. Lo del Mundial de Qatar no vamos a hablar porque es una vergüenza”.