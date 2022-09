Durísimo comunicado del Atlético por los insultos racistas que recibió Vinicius: ‘‘No nos detendremos hasta echarlos...’’

Poco antes de iniciarse el encuentro entre Atlético y Real Madrid de la jornada 6 de LaLiga, aficionados rojiblancos corearon cánticos racistas contra el extremo brasileño. Vinicius fue luego silbado cada vez que tocaba una pelota durante el encuentro que ganó su equipo en el Metropolitano.

El Atlético tiene previsto “proceder a la expulsión inmediata de aquellos (aficionados) que sean socios del club”. También critican que “lo que ha sucedido en los días previos al derbi es inadmisible”.

Lamentable: cánticos racistas de la afición del Atlético para Vinicius

“A los aficionados se les pide cordura y racionalidad y, sin embargo, profesionales de diferentes ámbitos generaron durante la semana una campaña artificial encendiendo la mecha de la polémica sin medir la repercusión de sus acciones y manifestaciones”, añadió.

‘‘El dolor que siente la familia rojiblanca por este suceso es enorme. No podemos permitir que alguien pueda relacionar a nuestra afición con este tipo de comportamientos y cuestionar nuestros valores por culpa de una minoría que no nos representa. Nuestra decisión es firme y rotunda y no nos detendremos hasta expulsarles de la familia rojiblanca porque no pueden formar parte de ella’’, sentenciaron.