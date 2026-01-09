Internacionales

Atlético de Madrid sin pelos en la lengua revela por qué el Cholo Simeone intimidó a Vinicius: "Ahora te pitan penal..."

Los rojiblancos recuerdan el origen del enfrentamiento entre Simeone y Vinicius

  • Atlético de Madrid sin pelos en la lengua revela por qué el Cholo Simeone intimidó a Vinicius: Ahora te pitan penal...
2026-01-09

El Atlético de Madrid ya ha salido a defender a su técnico, Diego Pablo Simeone, por el pique que tuvo con Vinícius cuando el brasileño fue cambiado. El Atlético defiende a Simeone con las siguientes palabras: "Empezó Vinícius".

"Tranquilo, que ahora te pitan penalti", esas fueron las primeras palabras que dice el banquillo rojiblanco de Vinícius antes de producirse el momento del cambio y el 'vacile' de Simeone. Los rojiblancos pedían penalti en una acción en el área de Courtois y Vinícius se habría acercado entre risas para decirles que sí, que les iban a pitar penalti a ellos.

Cholo Simeone sorprende al decir que olvidó lo que pasó con Vinicius durante el Real Madrid - Atlético: "No me acuerdo..."

Ese momento no lo captaron las cámaras, sí lo que le dijo Simeone. "Acordate, Florentino te va a echar", le decía Diego a Vinícius durante el cambio. Xabi Alonso además le recriminó eso al Cholo en la rueda de prensa posterior al partido.

Horas más tarde, el Atlético de Madrid lanzó un comunicado reafirmando la postura anterior.

"Es curioso cuánto tiempo dedican algunos a analizar una reacción... y qué poco a aclarar la provocación que la origina. El modus operandi, sí que es un clásico", reza la publicación.

Xabi Alonso atiza contra "Cholo" Simeone tras bronca con Vinicius: "No es ejemplo de buen deportista"

OTRAS REACCIONES

"No me ha gustado el momento porque he visto que Simeone le ha dicho algo y esas cosas traspasan el respeto. No me gusta que se dirijan así a mis jugadores. No todo vale. Lo que yo haya hablado con Vinícius se queda entre nosotros. Lo que le ha dicho no es ejemplo de buen deportista. Lo que pasa dentro del campo tiene un límite", dijo Xabi Alonso en conferencia de prensa.

Por su parte el Cholo no quiso entrar en más polémicas: "Lo que pasa dentro del campo, desde que éramos chiquitos, se queda ahí".

Unirme al canal de noticias
Johan Raudales
Johan Raudales

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Actualmente periodista de Diario Deportivo DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.
Vinicius
|
Real Madrid
|
Atlético Madrid
|