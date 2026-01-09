Atlético de Madrid sin pelos en la lengua revela por qué el Cholo Simeone intimidó a Vinicius: "Ahora te pitan penal..."

"No me ha gustado el momento porque he visto que Simeone le ha dicho algo y esas cosas traspasan el respeto. No me gusta que se dirijan así a mis jugadores. No todo vale. Lo que yo haya hablado con Vinícius se queda entre nosotros. Lo que le ha dicho no es ejemplo de buen deportista. Lo que pasa dentro del campo tiene un límite", dijo Xabi Alonso en conferencia de prensa.Por su parte el Cholo no quiso entrar en más polémicas: "Lo que pasa dentro del campo, desde que éramos chiquitos, se queda ahí".