Cholo Simeone sorprende al decir que olvidó lo que pasó con Vinicius durante el Real Madrid - Atlético: "No me acuerdo..."

Además, en sus redes sociales, el brasileño, tras el partido, publicó un comentario en una publicación recordando la derrota a Simeone: "Has perdido otra eliminatoria", publicó en un vídeo del encuentro.Circunstancia que <b>Mateu Alemany</b>, director de fútbol profesional masculino del <b>Atlético de Madrid</b>, también comentó en Movistar+.“Yo no tengo ni idea. Además, lo que suele pasar ahí abajo debería quedar ahí abajo. No tengo constancia de esa situación. Supongo que los protagonistas serán los que lo explicarán, el ‘míster’ (Diego Simeone) en rueda de prensa dirá lo que tenga que decir. Pero estas cosas me parecen irrelevantes. Lo que pasa en el fútbol se queda ahí”, valoró.