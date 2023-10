Dardo de Balotelli contra Ibrahimovic: “Dijo una gran mie***, con él no habríamos ganado la Champions”

Ibra acusó a Balotelli: “Muchos por ahí quisieran sólo una oportunidad: él ha desperdiciado todas las oportunidades”. Ahora el ex Inter respondió dejando palabras muy duras.

Balotelli, que primero contestó en Instagram con una foto celebrando la Champions (Ibra no la ganó), ha lanzado un largo discurso sobre el sueco.

“Es sinceramente extraño que Zlatan me haya atacado así en público sin ningún motivo. Dijo que Leao tiene genialidades y estoy totalmente de acuerdo, pero no entendí a qué se refería cuando hablaba de que yo iba a la grada. ¿A qué se refiere y cuándo se refiere? No lo entendí. Cada uno puede tener sus propias ideas, me molestó cómo lo dijo. También puedo pensar que Ronaldo era más fuerte que Maradona, puedo hacer comparaciones, pero no entiendo el suyo ni cómo lo dijo. Entre otras cosas, siempre le he agradecido que solucionara situaciones difíciles en el campo y él hacía lo mismo. Es un poco estúpido esto, pero él mismo creó este personaje... tiene que interpretar a Dios”, declaró Balotelli en ‘TV Play’.