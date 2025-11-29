Barcelona terminó sufriendo: con doblete de Olmo, el equipo azulgrana vence a un complicado Alavés en el Camp Nou

El día que el Barcelona celebró su 126º aniversario, Raphinha regresó al once azulgrana, ya totalmente recuperado de su lesión, para contribuir con dos asistencias a la victoria ante el Alavés (3-1), que se adelantó en el marcador, y regalar a su equipo el liderato de LaLiga, a la espera de lo que este domingo haga el Real Madrid en Motilivi.Intenso en la presión, afilado en el desmarque de ruptura y siempre preciso a la hora de asistir a sus compañeros, la presencia de Raphinha cambió, por momentos, la cara de un equipo que le había echado demasiado en falta los últimos dos meses.