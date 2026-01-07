EN VIVO: ¡sorpresa en el 11 titular del Barcelona para enfrentar al Athletic Club en la Supercopa española!

El Barcelona arranca este miércoles su participación en la Supercopa de España 2025-26 enfrentando en las semifinales a un Athletic Club que tendrá a Nico Wiliams en el banquillo. La misma decisión ha tomado Hansi Flick. El técnico alemán no quiere arriesgar con su mejor jugador, Lamine Yamal. El extremo de ha sufrido unas leves molestias físicas, por lo que arranca como suplente y su lugar lo toma el sueco Roony Bardghji. - ALINEACIÓN TITULAR DEL BARCELONA Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri Fermín, Roony, Raphinha; Ferran Torres.

- ALINEACIÓN TITULAR DEL ATHLETIC CLUB

Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Adama; Jauregizar, Rego, Berenguer, Sancet, Robert Navarro; Iñaki Williams.



El primer obstáculo del cuadro azulgrana en el camino hacia un nuevo trofeo serán los 'Leones' del Athletic Club, en un duelo que se disputa en el King Abdullah Sports City de Yeda, con capacidad para 62 mil espectadores, en Arabia Sudita.

El Barça defiende la corona lograda en 2025, cuando precisamente superaron al Athletic Club en las semifinales antes de imponerse al Real Madrid en la gran final. Con este precedente reciente, el equipo catalán afronta el reto con ambición y con la voluntad de iniciar 2026 sumando el primer campeonato.

Los dirigidos por Flick llegan a la cita tras una victoria de carácter en el derbi contra el Espanyol. A pesar de las dificultades del partido, el Barcelona supo resistir y acabó decantando el duelo en los últimos cinco minutos con goles de Olmo y Lewandowski (0-2). Un triunfo que ha reforzado el buen clima interno del vestuario, consolidado gracias a las recientes victorias. "Estamos muy motivados. Es el primer título que podemos conseguir esta temporada y el primero que puedo ganar con este Club. Vamos con el objetivo de conseguirlo”, explicó en la rueda de prensa previa el guardameta Joan Garcia, que será titular esta noche.

Por su parte, el Athletic Club, de los hermanos Williams, vive una situación diferente. La acumulación de partidos en un calendario exigente les ha pasado factura, algo que se ha reflejado en los resultados recientes. Además, el cuadro de Ernesto Valverde llega con las bajas de Yuri y Laporte, que no se han recuperado a tiempo, un hecho que puede condicionar la defensa. Aun así, el Athletic sigue siendo un rival incómodo, competitivo y con carácter, capaz de poner las cosas muy difíciles en un partido de eliminatoria directa.

HORA Y CANAL DEL PARTIDO

La semifinal entre Barcelona y Athletic Club por la Supercopa española arranca desde la 1:00 PM de Honduras (8:00 PM en España) y será transmitida por la señal de Sky Sports. También podrá seguir todas la incidencias del juego a través de nuestra web en Diez.hn.

DATOS DEL PARTIDO