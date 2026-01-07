EN VIVO: ¡sorpresa en el 11 titular del Barcelona para enfrentar al Athletic Club en la Supercopa española!

El <b>Barcelona </b>arranca este miércoles su participación en la Supercopa de España 2025-26 enfrentando en las semifinales a un <b>Athletic Club </b>que tendrá a <b>Nico Wiliams</b> en el banquillo.La misma decisión ha tomado <b>Hansi Flick</b>. El técnico alemán no quiere arriesgar con su mejor jugador, <b>Lamine Yamal</b>. El extremo de ha sufrido unas leves molestias físicas, por lo que arranca como suplente y su lugar lo toma el sueco<b> Roony Bardghji</b>.- <b>ALINEACIÓN TITULAR DEL BARCELONA </b>Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri Fermín, Roony, Raphinha; Ferran Torres.