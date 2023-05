“Yo nunca digo que jugué en el Barcelona; Guardiola quería que fuera la pareja de Piqué por muchos años, estaba en shock”

“Yo quería aprender lo más rápido posible. Era un fútbol diferente, un país diferente... Ahora sé que el principal problema que tuve fue mi psicología. Tuve demasiada prisa. Me autopresioné demasiado. Pep me decía: ‘Solo haz lo que te pido, no pienses de más’. Pero yo sabía que no era el mejor en los entrenamientos, así que terminaban las sesiones y me quedaba trabajando. Estaba obsesionado en progresar rápido. Con el idioma, haciendo doble sesiones en el gimnasio... Me ponía presión permanentemente para voltear la situación. Y Pep lo vio, porque en varias conversaciones me pidió calma”, recuerda.

“Es el Barça. No vas a tener dos, tres o cuatro oportunidades. Si no eres suficientemente bueno, un año es mucho. No es como en Inglaterra. A nivel general no creo que fracasara, pero si hablamos de algunos partidos concretos, sí, fallé. Y ese es el precio que pagas en el Barça. Lo digo sin reparos: en el partido de Copa ante Sevilla fallé. Y contra el Cádiz en Liga también fallé, a pesar de que ganamos. Tuve errores que en el Barça no son aceptables, pues el listón está muy alto. Tampoco me ayudó que al año siguiente se fuera Joan Laporta y entrara Sandro Rosell, ya que no había jugado mucho y nadie me podía garantizar nada. Pese a todo, Guardiola me dijo: ‘No leas nada, prepárate. No tuviste pretemporada, pero este año será diferente’. Pero pasó lo que pasó y así acabó mi historia en el Barça”, apunta.