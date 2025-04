Polémica en LaLiga: comunicado oficial del Barcelona por el horario de sus últimos partidos

El club catalán remarca que apoya y comparte "plenamente" las declaraciones pronunciadas en la última rueda de prensa por el técnico Hansi Flick, quien se quejó del calendario de su equipo al asegurar que en todas las liga europeas menos la española se preocupan por los horarios y la carga de partidos de los clubes.

"No quiero quejarme ni generar excusas. Sólo lo he comentado. No jugamos el domingo a las dos contra el Valladolid sino el sábado a las 21.00. Pero por qué no jugamos a las 16:00 horas o a las 18:00. Quiero ver al que lo decide. Es una broma. Si tenemos éxito, es bueno para la Liga. Habría otro equipo más en la Champions. Me quedo sin palabras. La situación es increíble. Cada Federación, como la Bundesliga, se preocupa por los clubes, aquí no. Aquí dicen ya volverán a las seis de la mañana, no tienen ni idea de lo que significa para los jugadores. Es increíble", explicó el entrenador azulgrana.