Ancelotti aclara su situación con el Real Madrid: "Quien diga que tengo un enfrentamiento con el club..."

Previo al encuentro, Carlo Ancelotti habló en conferencia del partido y defendió al club y sus jugadores. No quiso pronunciarse sobre su futuro, aunque no es ajeno a todo el ruido que ha provocado por la dolorosa caída.

Athletic Club

"Va a ser un duelo intenso. Hay que dar la enhorabuena al Athletic por haber llegado a lase semifinales de la Europa League. Nosotros queremos seguir en la pelea por LaLiga".

Estado del equipo tras la eliminación

"He hablado con los jugadores y con el club. Estamos todos en la misma línea. Estamos todos dolidos por haber salido de la competición en la que más éxito hemos tenido. No siempre se puede ganar. Tenemos la misma idea. No hay ningún enfrentamiento con el club. Quien diga que hay un enfrentamiento es falso, el presidente muestra más cariño en estos momentos que cuando ganamos. La realidad es que en este mundo se cuestiona todo, hasta a un club que ha ganado 30 títulos en 11 años".

Salvar la temporada

"Todo se puede hacer. Hay que hacer una evaluación para el futuro al final de la temporada. Seguimos compitiendo en títulos que son importantes. Tenemos una final la próxima semana y el Mundial de Clubes".

¿Estará en el Mundial de Clubes?

"Al final de temporada se hablará de todo con el club".