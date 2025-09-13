Barcelona confirma duro golpe con Lamine Yamal y Hansi Flick señala al culpable: "Esto no es cuidar"

El entrenador del <b>Barcelona</b>, <b>Hansi Flick</b>, ha confirmado que el delantero Lamine Yamal será baja para el partido de este domingo contra el Valencia y duda para el duelo del próximo jueves contra el Newcastle debido a unas molestias en el pubis, y ha criticado la gestión del seleccionador español Luis de la Fuente."No está disponible. Se fue con dolores a la selección y le dieron analgésicos para jugar. <b>Jugó más de 70 minutos en cada partido, incluso con tres goles de ventaja. </b>Esto no es cuidar a los jugadores. España tiene el mejor equipo del mundo y a buenos jugadores en todas las posiciones. Quizás vale la pena que cuiden a los jóvenes. Estoy muy triste por esto", ha señalado el técnico alemán.