Barcelona confirma duro golpe con Lamine Yamal y Hansi Flick señala al culpable: "Esto no es cuidar"

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha confirmado que el delantero Lamine Yamal será baja para el partido de este domingo contra el Valencia y duda para el duelo del próximo jueves contra el Newcastle debido a unas molestias en el pubis, y ha criticado la gestión del seleccionador español Luis de la Fuente. "No está disponible. Se fue con dolores a la selección y le dieron analgésicos para jugar. Jugó más de 70 minutos en cada partido, incluso con tres goles de ventaja. Esto no es cuidar a los jugadores. España tiene el mejor equipo del mundo y a buenos jugadores en todas las posiciones. Quizás vale la pena que cuiden a los jóvenes. Estoy muy triste por esto", ha señalado el técnico alemán.

Este contratiempo llega después de que Lamine Yamal disputara 79 y 73 minutos, respectivamente, en las victorias de España frente a Bulgaria (0-3) y Turquía (0-6) los días 4 y 7 de septiembre en la fase de clasificación para el Mundial 2026. Previamente, el extremo había completado los tres partidos oficiales del curso con el Barça. En este sentido, Flick ha comentado que no ha hablado con De la Fuente -"casi no hablo español y él casi no habla inglés", ha argumentado-, pero ha remarcado que la comunicación con la selección española "podría mejorar". Respecto al resto de jugadores, el técnico alemán ha confirmado que Frenkie de Jong no estará disponible por lesión y ha anunciado que el centrocampista Marc Bernal, que este sábado recibió el alta médica tras un año de baja por una grave lesión de rodilla, estará en el banquillo. "Es un gran paso para él en su proceso de retorno", ha celebrado. También se ha referido a los situación del centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi', que lleva dos semanas de baja por unas molestias en la rodilla derecha, la misma que se lesionó de gravedad en 2023. "Gavi es el corazón del equipo, su mentalidad en el campo es increíble, lo da todo por el club. Tenía miedo de esta situación tras su larga lesión. Para mí, tiene que trabajar y esforzarse en ver cómo evoluciona. No queremos presionarle ni precipitarnos. Tiene que volver en buena forma, con confianza en su cuerpo", ha detallado.

En cambio, Flick ha corroborado que el atacante Raphael Dias 'Raphinha' está "bien" y "disponible" para el domingo pese a haber sido el último en incorporarse al equipo tras sus compromisos con Brasil -junto al uruguayo Ronald Araujo-, y ha opinado que el hecho de jugar este domingo en el Estadio Johan Cruyff, con capacidad para 6.000 espectadores, no afectará al equipo. "Conocemos la situación del club. El presidente me lo explica todo y yo confío en él. Mañana no hay excusas. Tenemos que estar centrados en nosotros mismos, en ganar. Es un tema de mentalidad. Confío en los jugadores. Quizás (el regreso al Camp Nou) se retrasa un poco más, pero lo más importante es el equipo", ha analizado. Además, Flick ha ahondado en el mensaje que dio tras el empate en la última jornada contra el Rayo Vallecano (1-1), cuando dijo que "los egos matan el éxito". "Hay cosas que pasan sobre el terreno de juego o en el vestuario y es mi trabajo resolverlas. Quiero a todo el mundo centrado, que sepa lo que tiene que hacer en el campo. Jugar al 50 o al 70% no basta, eso es lo que quiero inculcar. Todos merecen el 100% de los jugadores. Por eso llegaron las victorias y los títulos el curso pasado, y tenemos que regresar a ello", ha expuesto.