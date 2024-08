Se perderá toda la temporada en Barcelona y esta fue la reacción de Flick: el técnico confirmó lo que pasa con Eric García

“Será una temporada larga, no me importa mucho la clasificación actual. Solo me concentro en mi equipo, y mañana tendremos que hacer un buen trabajo, como hicimos en los tres últimos partidos. Hemos entrenado bien y estamos listos para jugar contra el Valladolid, un equipo que defiende bien y sabe cómo atacar con rapidez. Será difícil”, analizó el entrenador.

Desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, Flick admitió que el Barça “echará de menos” al centrocampista Marc Bernal, que se perderá la mayor parte de la temporada tras la grave lesión de rodilla que sufrió el pasado martes en el partido contra el Rayo Vallecano.