En Barcelona atacan de nuevo al Real Madrid: “Manipulación burda”, “retiren el video” y “es una persecución”

Ese vídeo del Real Madrid ha provocado una contundente reacción hoy martes por parte del gobierno catalán, cuya portavoz, Patrícia Plaja, ha sido preguntada al respecto en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consell Executiu de la Generalitat.

“El vídeo que ha difundido el Real Madrid es una manipulación de la historia tan burda que parece de manual. Es ‘fake news’ (noticia falsa) indecente”, ha afirmado Plaja. La portavoz ha recordado que no se trata de un vídeo de un usuario particular, sino “de una institución y un club con tantísima repercusión y seguidores”, por lo que se le debe dar “la importancia que tiene, que no es poca”.

“Es una irresponsabilidad, una ofensa y un insulto a las miles de personas que sufrieron el régimen franquista, también el FC Barcelona, empezando por el presidente de la época, Josep Suñol, que fue fusilado por el régimen y quizá el Real Madrid no lo recuerda”, ha sugerido. Por ello, el gobierno catalán ha considerado que “estaría bien que el Real Madrid retirase el vídeo y pidiera disculpas por haber traspasado una línea roja”.

El tuit de Puigdemont

Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, también ha mostrado su punto de vista sobre toda esta polémica. Lo ha hecho con un tuit en su cuenta personal de Twitter. “Lo que Madrid está haciendo con el Barça, tanto la persecución como el esfuerzo por imponer un relato oficial en el que los opresores son víctimas del oprimido, es lo mismo que llevan haciendo desde hace décadas con Catalunya. Por eso no es casualidad que un medio que tiene su sede en un edificio propiedad de la Conferencia Episcopal, la de los obispos que bendijeron la cruzada fascista, relacione una cosa y otra”, ha escrito en la red social.