Laporta rompe el silencio sobre el caso Negreira, se considera ‘víctima’ y hace un durisímo ataque al Real Madrid

Conferencia de prensa completa de Laporta

¿Por qué se pagaron 7,3 millones a la empresa de un miembro activo del CTA?

”Hay que contextualizar que ese dinero se pagó durante 18 años. No se hizo en un año. Son 18 años. Eran informes importantes y necesarios. Hechos por personas con una trayectoria importante en ese mundo. La investigación interna ha encontrado 629 informes y 43 vídeos. También 4 informes de otro temas. Eso sólo de 2014 a 2018. Creo que tendríamos que contextualizar y dejar claro que esto ha sido un trabajo ingente durante muchos años. Hecho por personas capaces. Cuando se hace referencia a que es el vicepresidente del CTA, hay que precisar que el prestador principal de esos servicios es el hijo de Negreira. El vicepresidente del CTA no tenía ninguna capacidad de alterar el resultado de partidos ni de designar arbitros. Insisto. Eso lo dice el artículo 29 de la RFEF. Esa hipótesis de que este señor tenía influencia en decisiones arbitrales es falsa. El propio artículo 29 de la RFEF lo desmiente. Dice que no tiene capacidad. No estaba en sus funciones. Esto ha sido corroboradio por manifestaciones de varios árbitros. No estaba capacitado para alterar resultados ni designar árbitros”.

“Hay una investigación interna de la RFEF que dice que no tenía esa capacidad de alterar la competición deportiva”.

Aumento de cantidades en su último año de mandato

”En mi último año de mandato se incrementó el pago. Hoy ha salido una noticia de que una auditoría de KPMG que contesta a esta pregunta. Estos pagos se incrementaron porque hubo más servicios de scouting porque hubo más competiciones deportiva”.

El papel de Contreras

”Ya no está entre nosotros. Agradecería que hagan el esfuerzo de leer el informe de la Agencia Tributaria. En las páginas 13 y 14, usted puede deducir que estas empresas aparecieron en un momento concreto que está fuera de mi mandato. No tengo ningún motivo personal para dudar de los presidentes que me sucedieron. La hipótesis del Ministerio Fiscal, que se refiere a una administración desleal. En ese caso, si fuera así, el Barça sería la víctima. Hemos encargado a los abogados del club que, en ese proceso, defiendan los intereses del club. Si prospera la hipótesis del ministerio fiscal, el Barça sería víctima”.

¿Nadie vio un conflicto de intereses?

”Cuando tenemos conocimiento de este servicio -lo recibimos heredado cuando llegamos en 2003-. Cuando revisamos todo y vimos que era un asesoramiento técnico arbitral, consideramos que estos informes tenían un interés y una calidad. Mantuvimos este servicio”.

“Si usted me dice qué haría ahora... Hoy en día, las empresas tenemos compliance. Ese área se encarga de prevenir posibles conflictos. En estos casos pediría que objetivara esta prestación de servicios. Que es lo que nos permite a los dirigentes que estas cosas sean revisadas. A día de hoy, se lo pasaría a compliance. Esta prestación la hacía el hijo del vicepresidente del CTA, con independencia de quién facturara, el prestador principal era el hijo”.

Negreira dijo que era para buscar la neutralidad

”No puedo ni pienso hablar por terceros. Entiendo que dará explicaciones durante este proceso. Yo me remito al informe de la Agencia Tributaria. Si no lo leemos, generamos una hipótesis que es falsa. En la página 17 del informe de la AT se hace referencia a que el señor Negreira, esto de la neutralidad, es una hipótesis personal. Nadie del club le dijo al señor Negreira que esto era para buscar la neutralidad. Esto era para pagar una serie de servicios que están prestados, pagados y facturados. A él le preguntan quién le pidió que buscara la neutralidad y él admite que nadie se lo dijo”.

Papel de todos los presidentes

”Ya he contestado. Las consideraciones éticas cuando el prestados principal del servicio era el hijo del vicepresidente del CTA, que no tiene ninguna capacidad de alterar resultados... nos encontramos en una situación que era un servicio heredado. Consideramos que era interesante tener esa información”.

Por qué esa cifra tan elevada

”Ya lo he contestado. Los 7,3 millones hay que contextualizarlos en 18 años. En cuatro han aparecido 629 informes y 43 vídeos. Parece una cifra astronómica, pero son 18 años y 4 mandatos. Cada mandato pagó unas cantidades. No puedo entrar al detalle con todo”.

La UEFA

”Si he hablado de Tebas ha sido porque, como presidente de la LFP, está teniendo un comportamiento absolutamente irresponsable. Está intentando perjudicar la reputación del FCB. Tiene una serie de actuaciones constantes, con sus declaraciones, en las que valida hipótesis que son falsas. Dice que el Barça había reconocido que no existían esos servicios y eso no es así. En la página 20, los empleados dijeron que no encontraban los informes. Eso no quiere decir que no existieran. Gracias al trabajo de compliance, se han encontrado los de 2014 a 2018. El señor Tebas intenta que la UEFA participe en este linchamiento público.

En un primer momento, el señor Ceferin hizo unas declaraciones, pero ahora está actuando con prudencia. De momento, Ceferin no ha caído en la trampa del señor Tebas. Creo que a lo largo de la historia del fútbol ha habido escándalos de verdad. Aquí se valida una hipótesis falsa. Por los inputs que tengo, la UEFA entiende que esto está en un proceso judicial. Entiendo que se pronunciará cuando haya un juicio. Seguiremos con normalidad”.

Comparecer todos los presidentes

”Yo no hablo por terceros. Es cierto que esto afecta a varias presidencias. Yo he hecho lo que creía que tenía que hacer, que era encargar una investigación a compliance. Estoy convencido de que, en este caso, los presidentes que me precedieron, no hicieron acciones que tuvieran la finalidad de alterar la competición deportiva ni conseguir una ventaja deportiva a favor del Barça. No tengo ningún motivo para pensar que ha sido así. Estoy convencido de que el club quedará eximido de responsabilidad penal”.

¿Quién recibía los informes?

”Como presidente, le digo que no entro en el detalle. Eran el vicepresidente económico y el deportivo los que gestionaban y recibían los informes. Creo que esto quedará claro en el proceso judicial”.

Asegura que no se metió la mano en la caja en su mandato

”Lo aseguro. Y en los otros mandatos, no tengo motivos para desconfiar”.

Esos cuatro informes de qué tratan

”Es un contenido técnico arbitral. Será aportado a la causa y entonces el juez determinará el uso y la calidad de esos informes. Por qué tenían que hacerlo algunas personas con trayectoria en ese ámbito... Por ejemplo: observaciones técnicas, perfil técnico arbitral, hablamos de informes desde 2014 hasta el 18. Son informes bien redactados, de mucha calidad. Además, algunos cuentan con ilustraciones. Hay un informe muy denso, acompañados de cd’s. Algunos los hemos visualizado. Salen jugadas, luego opina. Es interesante deportivamente porque habla de las características del árbitro, de si le gusta que le traten de usted... animaría a todos los que están hablando con mucha frivolidad de este tema, que me digan la jugada, el gol, el partido o la acción sospechosa de favoritismo arbitral que se haya realizado por este asesoramiento. Es todo una hipótesis falsa”.

¿De qué trataban esos cuatro informes?

”Las conclusiones del informe preliminar, se refieren a que estos cuatro informes son diversos, relativos a la información deportiva y al scouting”.

¿Peligra el frente común con el Madrid para la Superliga?

”No estamos ahí porque esté el Madrid o la Juventus. Estamos en la Superliga por convicción propia. Esto no depende de que se personen en la casa. Es cierto que no me ha gustado que se personen en la causa. Pero no quiero hablar más de este tema porque si no luego dirán que no quiero hablar del caso Negreira y que lo reduzco todo al enfrentamiento Barça-Madrid”.

Después de su mandato, se pagó más todavía

”Yo no hablo en nombre de terceros. Sólo puedo hablar por mí, por mi periodo presidencial. Todo lo demás quedará explicado en el juicio. A partir de que yo me fui, en 2010, se incrementa la cantidad. Pero yo no pienso desconfiar. Entiendo que se explicará en el juicio”.

El burofax de Negreira a Bartomeu amenazando

”No estoy aquí para opinar, sino para dar explicaciones en base a un informe de compliance. Eso tendrá que explicarlo el señor Negreira en el juicio. Recalcamos que el señor Javiér Enríquez Romero no está ni investigado ni citado como testigo. El principal prestador de los servicios no está en esto”.

Negreira dice que pidieron que influyera

”Yo no estoy aquí para hablar por terceros. Me remito al informe de la Agencia Tributaria. En la página 17 del informe se desprende claramente que el señor Negreira dice eso como una hipótesis personal. Nadie del club le dijo a él que esto era para buscar la neutralidad”.

¿Y antes de 2014?

”Si se destruyen normalmente al cabo de 5 años... Hemos visto alguna referencia a algún partido de 2013, pero los informes localizados por la investigación de compliance son esos, que son un número cuantioso. Estos informes se destruyen, caducan. Son informes de scouting que con los años ya no son lo mismo”.

¿Por qué relaciona el catalanismo con la campaña contra el Barça?

”Lo he dicho en mi intervención. Me he referido a que, afortunadamente, son sólo algunas esferas de poder. No me gustaría que este tema derivase en que algunas esferas de poder no soportan el catalanismo del Barça. Hemos visto a algunos, que sabemos que son de alguna ideología, que van a por uno de los elementos identitarios más fuertes de Catalunya. Alguno pensará que hacemos demagogia, pero lo que pasa es que no tienen nada. No hay ningún delito”.

¿Alguien se ha aprovechado de esto? ¿Algún exdirectivo?

”No. Te diría que no. Lo único que figura en la causa son empresas relacionadas con el señor Contreras. Tres empresas, concretamente”.

Tebas

”Los servicios jurídicos ya han interpuesto demandas contra las personas que han atacado la honorabilidad del club. Cada vez que alguien se extralimita e interpreta esto de forma tendenciosa, tomamos acciones, las que sean necesarias, para defender la honorabilidad del FCB. Se reclamarán daños y perjuicios. Las cantidades pueden ser astronómicas porque los daños morales se pueden cuantificar económicamente”.

¿Qué concepto tenían las facturas y por qué se llevó una comisión del 50%?

”No puedo hablar por terceros. Esta hipótesis es la que mantiene el ministerio Fiscal en relación a las empresas del señor Contreras. Sólo le puedo decir que si prospera esa hipótesis, el FCB sería víctima. Mi obligación es defender los intereses del Barça”.

Siguen de la mano del Madrid en la Superliga

”El Barça está en esta sociedad porque piensa que tiene que defender la sostenibilidad del fútbol europeo y para defendernos de clubes con recursos ilimitados. No me gusta que comparezcan y me parece un ejercicio de cinismo sin precedentes”

¿Ha hablado con otros presidentes?

”No, no me han contactado y me hubiera gustado. No sólo ellos, sino el presidente de LaLiga. No hemos tenido esta actitud por parte de LaLiga. Al contrario, la actitud del bombero pirómano, que aviva el fuego y luego se pregunta de dónde viene. No nos ha llamado ningún presidente de ningún club para interesarse por nosotros. Esto da mucho que pensar sore lo que es LaLiga y el fútbol español. Usted ha presupuesto que voy a ir el miércoles y ha acertado. Sí que voy a ir el miércoles a la Asamblea. Si me dan la oportunidad, les explicaré lo que es esto”.

¿El hijo de Negreira trabajaba para otros clubes?

”Tenemos entendido que trabajó para la RFEF y para otros clubes. Creo que para el Valencia, el Girona, el Fenerbahce... Supongo que en el juicio se dirimirá o quizás no”.

Relación Florentino-Laporta

”Institucionalmente, están tocadas. Siempre hemos mantenido concordia institucional con todos los clubes, incluido el Real Madrid. Los consideramos rivales, pero entendemos que el Clásico es el mejor espectáculo que se puede dar en el mundo. Pienso que se han precipitado y que es un ejercicio impropio de un club como el Real Madrid”.

El presidente de LaLiga cobraba de otros clubes

”Es un ejercicio de hipocresia, de falta de prudencia, de irresponsabilidad. Ya he tenido noticias de este caso, que ya pasó en el tiempo. Que se dedique a magnificar y a validar una polémica que es falta. Esta hipótesis de compra de árbitros y luego se dan circunstancias como esta. Un presidente de LaLiga no tiene en el marco de sus funciones actuar como está actuando”.

¿Qué hacía Enríquez Negreira?

”Entiendo que la relación padre-hijo influye. El posicionamiento del padre podía influir en estos servicios. Pero no validemos la hipótesis de que a través de la designación de árbitros afectaba. Siempre he tenido entendido que el prestador de los servicios era el hijo”.

¿Ha pensado en dimitir?

”Todo lo contrario. Como barcelonista y por el cargo, habiendo sido elegido hace dos años, mi deber es actuar para defender al club. Me veo con fuerzas y razones para hacerlo en esa causa y muchas más. Si vienen a por mí, que vengan, pero no se da el caso. Sería una sinrazón. En mi época se hizo de la manera que he hablado y en épocas posteriores he podido comprobar que los servicios se estaban prestando. Vamos a defender al Barça hasta la última gota de nuestra sangre”.

¿Hay informes del propio Enríquez Negreira?

”Lo que hay es un asesoramiento técnico-arbitral documentado. Esta documentación provoca facturas, que están detalladas. Que se han pagado a esas empresas por transferencia bancaria. Todo está registrado en los libros de contabilidad y todas estas facturas han pasado las revisiones fiscales pertinentes. Han sido auditados y acreditados”.

“Los informes los hacía su hijo, Javier Enríquez Romero. En la causa el propio Javier Enríquez Romero admite que hacía los informes”.

Buzón de denuncias

”Hace tiempo que lo abrimos para que nos informaran de las acciones que atentaran contra la honorabilidad del club. Nuestros servicios jurídicos analizan estas cuestiones y si corresponde, realizan los informes”.

Florentino Pérez no le llamó

”Quiero pensar que estaba bajo mucha presión. Lo sé, además. Porque la rivalidad forma parte de las emociones, pero creo que el club tenía que haber aguantado y esperar el momento procesal oportuno. Sé que estaban bajo presión de la masa social del Real Madrid. Puedo entenderlo, pero no puedo aceptarlo ni puedo no dar mi opinión. Puedo entender que la situación era complicada, pero no me parece bien que comparezcan como acusación particular. Esto se ha hablado”.

¿Por qué mantuvo el servicio cuando llegó al primer mandato?

”El tesorero me comentó que existían esos servicios y yo fui prudente y traté de saber de qué trataba. Cuando vi que era un asesoramiento que podía ser interesante para el club, decidimos mantenerlo”.