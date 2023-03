La declaración de Enríquez Negreira sobre los pagos del Barcelona: “Me pagaban para asegurar que todo era neutral”

Negreira: “No cobraba nada. Nunca he querido cobrar porque yo ya tenía mi empresa y cobraba del Fútbol Club Barcelona”.

Negreira: “Ir a ver los partidos y estar informado del porqué se habían tomado decisiones. El Fútbol Club Barcelona consideraba que se perjudicaba al equipo y se favorecía a otros equipos (esto es una hipótesis personal nadie me lo ha dicho directamente). Mi obligación era dar mi opinión sobre los partidos en cuanto al arbitraje y a los jugadores. Asesoramiento técnico. Lo que el Fútbol Club Barcelona quería era asegurarse que no se tomaban decisiones en su contra, que todo fuera neutral”.

Inspección: ¿EI momento en el que deja de ser vicepresidente del comité arbitral coincide con el momento en que deja de prestar servicios para el Barcelona?

Negreira: “Sí, el Barcelona lo decidió unilateralmente. De hecho, le envié una carta a Bartomeu y me quejé de incumplimiento de contrato, después le llamé, pero no me cogió el teléfono”.

Inspección: ¿En qué cuenta cobraba las facturas del Fútbol Club Barcelona?

Negreira: “Por la cuenta bancaria del Banco Sabadell”.

Inspección: ¿Alguna vez parte de lo que cobraba lo ha devuelto a alguien?

Negreira: “No, lo destinaba a DASNIL o a mi mismo”.