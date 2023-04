La contundente respuesta de Xavi sobre la salida de Gavi de Barcelona y el tremendo elogio a Pep Guardiola

“Dependemos de nosotros, queremos ganar mañana y sí, tres o cuatro victorias seguidas nos darían ser casi campeones”, insistió Xavi , que no quiere todavía lanzar las campanas al vuelo.

Se deja ir el Madrid ”No sé. Competimos con rivales muy fuertes. Los ves jugar y te das cuenta de la calidad que tienen tanto Real Madrid como Atlético. No sé si ellos estarán centrados, pero nosotros sí”.

Su renovación ”Contentísimo de que valoren el trabajo. Hay conversaciones y situaciones. En el día a día estoy con ellos. No habrá ningún problema para entendernos. Y si la cosa fuera mal, tampoco lo habría”.

Umtiti ”No es momento de hablar de jugadores que no están. Forma parte de la planificación del año que viene y ya veremos”.

La hora de los jóvenes ”Jugarán los que consideremos que están mejor para el partido. Tenemos una plantilla lo suficientemente amplia para competir pese a las bajas. Diría que no es momento para pruebas”.

¿Cómo mantenerse enchufados? ”Para nosotros no es difícil. No es fácil ganar los partidos. Será una prueba más contra un rival difícil. Se juegan la categoría. Se juegan la vida y, por lo tanto, es difícil. Tenemos mucha ilusión por ganar esta Liga. Estamos en una situación privilegiada, con una ventaja, y queremos mantenerla. Tenemos que ganar todavía muchos partidos para ganar esta Liga”.

“Creo que no sería tan feliz en otro equipo como aquí, lo valoramos, está siendo decisivo para el equipo, su futuro pasa por el Barça , otra cosa es lo que quiera él, pero no será tan feliz fuera”, afirmó el técnico barcelonista.

Los jugadores se relajan

”El futbolista también es consciente. Intentamos motivar siempre a los futbolistas. Estamos en una situación de privilegio, pero quedan puntos por jugar. Tenemos que ganar muchos partidos para ser campeones. Seguro”.

Laporta habla el lunes

”Saldrá a explicarse. Es el líder de este proyecto y el lunes lo escucharéis”.

Lewandowski sin Pedri ni Dembélé

”Sí que ha perdido capacidad, sin ninguna duda. Cuando no tienes a dos o tres de los mejores de tu plantilla, inevitablemente se nota. Y por desgracia, se nota mucho. Pedri y Dembélé generan muchas cosas. El respeto que le tienen a jugadores como Frenkie, Ousmane o Pedri se nota”.

Guardiola

”Lo considero el mejor del mundo. Prácticamente desde que empezó. Es brillante, el número 1. Todo el que pasa por sus manos, queda cautivado. No me comparo, ni mucho menos, con él. Ojalá algún día pueda tener ese palmarés, y no por mí, sino por el club”.

Ansu

”Ya hablé con el jugador. No hay nada planificado sobre altas y bajas y pueden pasar muchas cosas. El fútbol cambia de un día a otro. Podemos estar hoy en una situación y en otra la semana que viene”.

Canteranos

”Todos pueden ser importantes. Si no juegan varios partidos con nosotros, lo harán con el filial”.

Extremo izquierdo

”No diría que falta talento ahí. Simplemente generar cosas. Jordi es un fantástico último pasador”.

Busquets

”Que esté traquilo. Que se quede no depende de si vuelve o no Messi. Depende de sus sensaciones. Sabe que para mí es importante y si continúa, va a seguir siendo importante”.

Dembélé

”Claro que le echamos de menos. Como a los otros lesionados. No es excusa”.

Pablo Torre

”No hemos decidido. Queda un mes y medio o dos. El objetivo principal es ganar LaLiga. Pero no será fácil. Tenemos que ganar todavía muchos partidos para ser campeones”.

Lewandowski jugó tocado

”Estuvo muy mermado. Tiene un compromiso tremendo. Siempre quiere estar. No es la primera vez que juega mermado”.