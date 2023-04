Ancelotti confirma dónde entrenará la próxima temporada y las bajas para el Cádiz-Real Madrid: “No hay que arriesgar”

“Vini tiene una sobrecarga en el aductor y lo mismo vale para Kroos. No hay lesión, pero no hay que arriesgar. Hay algunos cansados, pero viajan”.

El Real Madrid visita este sábado al Cádiz por la jornada 29 de LaLiga y Carlo Ancelotti repasó en rueda de prensa la actualidad del equipo. En principio Vinicius y Kroos no viajarán por una sobrecarga y el DT no quiere arriesgar de cara al partido de vuelta contra el Chelsea . Además anuncia que seguirá la próxima temporada en el banquillo merengue.

La vuelta en la Champions

“No hay nada cierto, ni del Madrid ni del City. Tenemos ventaja, pero esto es la Champions y hay que competir durante 90 minutos”

El apoyo del club

“No tengo nada que decir. El club cada día me muestra mucho cariño y no tienen nada que añadir. Me encuentro muy a gusto”

La motivación

“Tenemos que respetar la competición y si no podemos llegar a la primera posición, hay que ser segundos. Llevamos una camiseta que exige pelear hasta el final”.

Las críticas

“Escucho la crítica, es normal. Vivimos en un mundo en el que hay escuchar lo que piensa la afición, la prensa, el club, los jugadores... Hay críticas que se pueden entender, otras no... Las críticas pueden ayudar y te dan ideas para ser mejor en tu trabajo”.