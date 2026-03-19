Barcelona ya sabe lo que pasará con Joan y Eric García luego de salir lesionados de la Champions League

Las pruebas médicas a las que se ha sometido el meta Joan Garcia, que fue sustituido en el minuto 80 del encuentro ante el Newcastle, descartan la existencia de ningún tipo de lesión, por lo que estará disponible para el encuentro de este domingo frente al Rayo Vallecano. Así lo ha informado el FC Barcelona mediante un comunicado. En el caso de Eric García, que se retiró en el primer tiempo y fue sustituido por Ronald Araujo, el central de Martorell no se ha sometido a ninguna prueba y se retiró a causa de una sobrecarga muscular, que ya le había obligado a descansar en los dos últimos partidos. Se espera que también este disponible ante los vallecanos.

Joan García fue sustituido por Wojciech Szczęsny aquejado de un pinchazo en el gemelo izquierdo y se temió lo peor. La acción se produjo tras atajar un balón a remate de Barnes. Al levantarse notó un dolor en la zona y se estiró en el terreno de juego. Sin embargo, las pruebas descartan que sufra ningún tipo de lesión y estará disponible para el encuentro que medirá a los de Hansi Flick ante el Rayo este domingo.

Lewandowski (37 años y 209 días), el goleador más veterano en un partido de eliminatorias



El polaco Robert Lewandowski (37 años y 209 días), autor de dos tantos en la goleada del Barcelona ante el Newcastle (7-2), se ha convertido en el goleador más veterano en un partido de eliminatorias de la Liga de Campeones, según datos de la UEFA. Lewandowski encabeza una lista en la que también se encuentran Ryan Giggs (Manchester United), que marcó en una semifinal contra el Schalke en abril de 2011 con 37 años y 148 días. En el top 5 figuran Francesco Acerbi (Inter), que con 37 años y 85 días, anotó un tanto que le dio vida a su equipo en la semifinal ante el Barça del curso pasado; Edin Džeko (Inter) - AC Milan, 10/05/23, semifinal (37 años y 54 días) y Nicolás Otamendi (Benfica) - Barcelona, 11/03/25, octavos de final (37 años y 27 días).

El jugador más veterano en anotar un gol en la Champions es Pepe, que consiguió anotar con 40 años y 290 días en un partido ante el Shakhtar Donetsk (13/12/23), mientras que el goleador más veterano en una final de la Champions (36 años y 333 días) es Paolo Maldini (AC Milan)- Liverpool (25/05/05), la noche de la remontada de los ingleses tras un 3-0 inicial. Según datos del FC Barcelona, el doblete de Lewandowski ante el Newcastle le permite situarse como el cuarto máximo goleador del Barça en la Champions. El polaco suma 23 goles y ya ha superado a Kluivert y Neymar Jr (21 cada uno), y se encuentra muy cerca de atrapar a Luis Suárez y Rivaldo (25). Las cifras de Leo Messi (120) son de otro planeta.