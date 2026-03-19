OFICIAL: Real Madrid recibe la peor noticia de Courtois y este tiempo estará de baja; Bayern Múnich celebra

<br />El Real Madrid recibió este jueves la mala noticia de la lesión muscular del belga Thibaut Courtois, su guardameta titular, para las próximas seis semanas, por lo que se perderá un buen número de partidos, empezando por el derbi de liga ante el Atlético de Madrid este domingo en el Santiago Bernabéu en el que apuntan a reaparecer Álvaro Carreras y Raúl Asencio.Ambos completaron el entrenamiento de este jueves junto al resto de sus compañeros. Carreras una vez superada una lesión en el gemelo, mientras que Asencio hizo lo propio de unos problemas musculares que le impidieron formar parte de la convocatoria el martes contra el Manchester City en Liga de Campeones.