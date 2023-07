Beckham con sorpresiva revelación: le rompió el corazón a su esposa cuando fichó por este club

“Victoria decidió regresar a Londres, donde está su negocio. De regreso, sonó mi teléfono y era el presidente del PSG. Cuando tuve que explicárselo a Victoria, se echó a llorar porque obviamente había sentido que, después de todo este tiempo, me había recuperado”, recuerda.

“Era la primera vez que Victoria podía elegir a dónde nos mudábamos, porque antes la familia siempre tenía que mudarse conmigo”, cuenta David en un entrevista para el diario de su país, The Sun.

En 2013, Beckham finalizó su contrato con el club angelino y había acordado con su pareja que se regresarían a Londres para continuar con su vida tras el retiro. Pero una llamada de último minuto lo cambió todo y esto rompió el corazón de la ex integrante de las ‘Spice Girls’.

Beckham dejó al Real Madrid en 2007 para convertirse en una de las figuras de la MLS y luego terminó su etapa en Estados Unidos para seguir con su carrera con el PSG, donde ganó la Ligue 1, y al finalizar el curso anunció su retiro.

“Sabía que me habían ofrecido la oportunidad de ganar otro trofeo. Es una mujer increíble. No creo haber conocido a nadie que trabaje tan duro como ella. Está comprometida no solo con nuestra familia, sino también con su negocio, y está teniendo tanto éxito gracias al trabajo duro a lo largo de los años”, cerró el inglés.

Actualmente, Beckham es uno de los propietarios del Inter Miami, el nuevo equipo de Leo Messi; mientras que su esposa es una reconocida diseñadora de moda y dirige su propia marca ‘Victoria Beckham Beauty’.