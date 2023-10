Beckham y su día soñado: La estrella inglesa reveló quién fue el ‘galáctico’ que lo convenció para fichar con el Real Madrid

“Zidane se me acercó. Él no habla mucho inglés y tampoco es que converse demasiado nunca... Me dio la mano y me dijo: ‘¿Te vienes a Madrid?”, contó con una sonrisa en los labios.

Beckham reconoció que nunca olvidará aquella escueta charla. “Yo dije: ‘¿Zizou me ha dicho eso?’ Me encantó ese momento”.