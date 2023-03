Benzema estalla contra Deschamps luego de que el técnico dio su versión del por qué se perdió el Mundial

“El propio Karim me dijo que no estaría listo”, señaló el seleccionador de los Bleus al diario.

Didier Deschamps habló por primera vez sobre la marcha precipitada de Karim Benzema de los Bleus antes del Mundial-2022, en una entrevista publicada este sábado en Le Parisien , explicando que el delantero, baja por lesión, le “había dicho que no estaría listo” para la continuación del torneo, una versión que ha sido contestada con ironía por el jugador en Instagram.

“Karim transmitió los resultados a alguien que le sigue en Madrid, que le dio también su punto de vista. Cuando volvió al hotel, ya era más de medianoche. Fui a la habitación de Karim con nuestro doctor, que había venido para informarme del IRM (...) Karim estaba mortificado ya que esta Copa del Mundo representaba mucho para él. Me dijo: Está muerto”, añadió el seleccionador.

“Estuvimos hablando unos veinte minutos. Al irme, le dije: Karim, no hay urgencia. Organiza tu regreso con el ‘team manager’. Al despertarme, me llega la noticia de que se había ido. Fue su decisión, el no dirá lo contrario, la comprendo y la respeto”, explicó el técnico.