Benzema borró sus redes sociales: el motivo de esta decisión y lo llaman “hijo de la derrota”

Ante las fuertes críticas que está recibiendo en redes sociales por su rendimiento y actitud, el futbolista decidió eliminar su cuenta de oficial Instagram. En X (antes Twitter) mantiene el perfil abierto, aunque no publica nada desde el 5 de diciembre.

La fanaticada del Al Ittihad se siente decepcionada de Karim, quien ha sido apodado incluso por algunos como ‘Ben Hazima’, lo que traducido al español significa ‘hijo de la derrota’.

“La distancia entre el público y Benzema crece cada día. Nunca logró marcar la diferencia, y en especial hay que decir que no hace ningún esfuerzo. Es como si le estuviera diciendo al público: solo me estoy divirtiendo contigo”, señaló Walid Al-Faraj, uno de los periodistas deportivos de referencia en Arabia.

Y añadió: “Cuando Cristiano Ronaldo llegó a Arabia en enero ya dio señales de que quería rendir al máximo, pero Benzema no ofrece nada. Es como si no le agradara el equipo. Está incómodo y no conocemos el motivo”.