Pep Guardiola se acuerda del Real Madrid tras ganar el Mundial de Clubes: “Le dije a mi equipo...”

“Le dije al equipo: la razón por la que estamos aquí no es Estambul, no es el Inter de Milán. La razón por la que estamos aquí es Mónaco, Liverpool, Tottenham, Lyon.... Es la final contra el Chelsea que perdimos y los últimos minutos contra el Madrid”, comentó Guardiola .

Pep remarca que en el deporte solo se vale ganar. “Esto es un negocio en el que obtienes crédito cuando ganas. Si no ganas, no eres nada, cero; y lo que has hecho, al pasado va. Por mucho que ganes, los demás quieren que fracases. Más que nunca. Me sentí como cuando ganamos el ‘sextete’ en el Barcelona”, explicó.

Manchester City disputa este miércoles su penúltimo partido del 2023 cuando visiten el campo del Everton por la jornada 19 de la Premier League.

Será el primer encuentro de los ‘Ciudadanos’ luciendo el parche de campeón del mundo y en el que buscarán las tres unidades para escalar posiciones, pues se ubican en el quinto lugar de la clasificación 34 unidades.