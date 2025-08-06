Internacionales

¡Batalla campal! Jugadores del Betis y el Como de Fábregas se fueron a los puñetazos en pleno partido

El encuetrno no tuvo nada de amistoso y ambos planteles protagonizaron una contienda.

2025-08-06

El partido "amistoso" de este miércoles que disputaron Betis y el Como italiano se convirtió en una batalla campal cuando apenas finalizaba el primer tiempo. El encuentro se llevó a cabo en el Estadio Ciudad de la Línea, Cádiz.

La escuadra que dirige el español Cesc Fábregas se fue al descanso con un merecido 0-2 y el conjunto bético estaba cuesta arriba. Un duelo en el que las pulsaciones fueron aumentando conforme iban pasando los minutos, hasta el punto de que el árbitro tuvo que pitar el final de la primera parte antes de lo inicialmente estipulado.

Todo por una monumental tangana de más de cinco minutos en la que los varios jugadores lanzaron puñetazos y agarrones, terminando con expulsados.

En una misma jugada, Lo Celso sufrió un golpe en la cara e Isco una entrada por detrás. El colegiado señaló falta y Álvaro Valles tomó el esférico de inmediato, pero un rival intentó impedir la salida rápida de balón. Fue ahí cuando comenzó una contienda que se alargó durante cinco minutos y que terminó en el túnel de vestuarios.

Incluso se pudo ver una imagen de Manuel Pellegrini recriminándole a Fábregas la actitud de sus jugadores, que fueron colmando la paciencia del Betis con pequeñas faltas y una manera de entender el juego cuando menos rigurosa.

Esas diferencias se produjeron hasta en dos ocasiones diferenciadas, una sobre el campo y otra al filo del túnel de vestuarios. La tangana terminó con la expulsión de Pablo Fornals y Perrone, uno de los principales animadores de la discusión.

El juez Palomares Gutiérres se vio completamente sobrepasado por la situación y a pesar de haber añadido cuatro minutos, terminó decretando el final de la primera mitad para apaciguar los ánimos.

Para el segundo tiempo, el Betis logró empatar el encuentro con un penal de Isco y un tanto en propia puerta del Como. Sin embargo, el equipo italiano logró llevarse el triunfo con la diana de Iván Azón en el añadido (92).

