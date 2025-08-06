¡Batalla campal! Jugadores del Betis y el Como de Fábregas se fueron a los puñetazos en pleno partido

Todo por una monumental tangana de más de cinco minutos en la que los varios jugadores lanzaron puñetazos y agarrones, terminando con expulsados.En una misma jugada, <b>Lo Celso</b> sufrió un golpe en la cara e <b>Isco </b>una entrada por detrás. El colegiado señaló falta y <b>Álvaro Valles</b> tomó el esférico de inmediato, pero un rival intentó impedir la salida rápida de balón. Fue ahí cuando comenzó una contienda que se alargó durante cinco minutos y que terminó en el túnel de vestuarios.Incluso se pudo ver una imagen de <b>Manuel Pellegrini</b> recriminándole a <b>Fábregas </b>la actitud de sus jugadores, que fueron colmando la paciencia del <b>Betis </b>con pequeñas faltas y una manera de entender el juego cuando menos rigurosa.