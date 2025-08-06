¡Batalla campal! Jugadores del Betis y el Como de Fábregas se fueron a los puñetazos en pleno partido

El partido "amistoso" de este miércoles que disputaron Betis y el Como italiano se convirtió en una batalla campal cuando apenas finalizaba el primer tiempo. El encuentro se llevó a cabo en el Estadio Ciudad de la Línea, Cádiz. La escuadra que dirige el español Cesc Fábregas se fue al descanso con un merecido 0-2 y el conjunto bético estaba cuesta arriba. Un duelo en el que las pulsaciones fueron aumentando conforme iban pasando los minutos, hasta el punto de que el árbitro tuvo que pitar el final de la primera parte antes de lo inicialmente estipulado.

Todo por una monumental tangana de más de cinco minutos en la que los varios jugadores lanzaron puñetazos y agarrones, terminando con expulsados. En una misma jugada, Lo Celso sufrió un golpe en la cara e Isco una entrada por detrás. El colegiado señaló falta y Álvaro Valles tomó el esférico de inmediato, pero un rival intentó impedir la salida rápida de balón. Fue ahí cuando comenzó una contienda que se alargó durante cinco minutos y que terminó en el túnel de vestuarios. Incluso se pudo ver una imagen de Manuel Pellegrini recriminándole a Fábregas la actitud de sus jugadores, que fueron colmando la paciencia del Betis con pequeñas faltas y una manera de entender el juego cuando menos rigurosa.