$!Bombazo en el Real Madrid: ‘‘Mbappé vestirá de blanco la temporada que viene; hay un preacuerdo entre el jugador y el club, es un gran paso’’

El Corresponsal de Canal Plus Francia en España, Frederic Traini , tampoco dudó de que Mbappé terminará jugando en la ‘Casa Blanca’.

“Creo que Mbappé acabará en el Madrid. No veo al PSG capaz de convencerle con un nuevo proyecto y el Madrid parece tener un proyecto más sólido para él”, reconoció.

Sebastian Nieto , del prestigioso diario Le Parisien , también dio su punto de vista acerca del partido y el futuro de Mbappé . “Creo que el Madrid tiene un poco de ventaja porque los de Ancelotti han podido trabajar con sus jugadores importantes: hablo de Benzema, Vinicius, Modric o de Kroos. Aquí todos sabemos el equipo que saldrá contra el PSG. Pochettino lo ha tenido más complicado. No tiene a Neymar, poco con Messi, Gueye... Con Benzema el Madrid es favorito”.

“Sin ninguna duda Mbappé jugará en el Madrid, diría que hay un preacuerdo entre el jugador y el club blanco. Es un gran paso en su carrera y para el Madrid es muy bueno tener a ese jugador. Es verdad que dije que nunca irían jamás al PSG Neymar y Messi. Nunca se sabe en el fútbol, pero creo que acabará en el Madrid”, comentó.

Charlotte Gabas, reportera de Canal Plus Francia, dijo que ‘‘el Madrid el favorito por su experiencia. El PSG es un equipazo, pero un poco imprevisible. No sabemos realmente cuál es su nivel. Tiene estrellas, pero no han jugado mucho tiempo juntas”.

“Mbappé será jugador del Madrid la próxima temporada, sin duda, es su sueño de niño”, expresó.