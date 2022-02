Cristiano Ronaldo deja impactado a rival con su belleza: ‘‘¡Wow! No me atrevía a mirarlo, es tan hermoso en la vida real’’

Dael Fry reveló que mientras jugaban, solo pudo mirar una vez a Cristiano y que no cruzaron palabras. Sin embargo, el zaguero no habló de la habilidad del portugués con el balón, sino que confesó que es muy guapo.

“No pude decirle nada. Para ser honesto, no me atrevía a mirarlo, pero cuando lo miré dije: ‘Parece falso’. ¿Sabes a lo que me refiero? Es tan hermoso en la vida real. Yo estaba como ¡wow! No puedo creer que se vea así”, mencionó el central del Middlesbrough.

Pese a no ser conocido a nivel mundial, Dael Fry fue uno de los futbolistas más destacados de su equipo, ya que colaboró para contener a la ofensiva del United, llevando todo a la tanda de penales y triunfando por 8-7.