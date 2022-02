Kun Agüero confiesa cómo le monitorean tras su retiro: “De noche tiro luces de colores, soy Ironman”

“Cuando llegué al hospital y me dejaron en una pequeña habitación sola con un montón de monitores a mi alrededor me di cuenta de que algo andaba mal. Y después de dos días hospitalizado, comencé a ponerme nervioso”, fueron las palabras del argentino, que jugó también en el Independiente , Atlético de Madrid y Manchester City .

“Tengo un chip acá (señalándose el pecho). De noche tiro luces de colores, soy Ironman. Tengo un chip, loco, soy re cheto. Y si se me acelera, le salta al médico”, confesó el Kun, mientras sonreía, respecto a cómo funciona el aparato dentro de su cuerpo.

Tras los problemas cardíacos, Sergio fue operado y así detalló el exjugador cómo sucedió:

“’Venite el jueves que te tengo que poner el chip’, me dijo el médico. Preparó una aguja, me pinchó. Y al rato veo que saca una cuchilla, una navajita. Y me dice, ‘¿te duele? Este no corta bien’, y cambia. Como cuando comés el asado y querés cuchillo de sierra”, finalizó bromeando el “Kun”.