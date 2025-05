Casemiro sorprende al responder sobre su regreso a la selección y llegada de Ancelotti a Brasil: "Estoy un poco triste"

“Estoy un poco triste de que sea por tan poco tiempo”, dijo sobre el contrato de Ancelotti , que se extenderá hasta la Copa del Mundo de 2026 . “Lo conozco muy bien y para los periodistas, nosotros los jugadores y el pueblo brasileño no es suficiente tiempo para estar con él y convivir en el día a día. Creo que él debería haber estado ahí antes; siempre fue el deseo del presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues. Después de que se fue Tite, creo que tenía que haber sido él. Pero independientemente de si gana o no, Brasil necesitaba profesionales como él y un nombre como el de él, alguien que impone respeto”.

Carlos Henrique Casimiro , actual mediocampista del Manchester United , se refirió en una entrevista con ESPN Brasil a la llegada de Carlo Ancelotti al banco de la selección brasileña. El exjugador del Real Madrid, que compartió varios años con el técnico italiano en la Casa Blanca, celebró su llegada, aunque también lamentó que no se haya concretado antes.

El mediocampista brasileño, ganador de múltiples títulos en Europa , no dudó al ubicar al entrenador italiano entre los mejores que ha tenido: “Estoy feliz porque él está en el top 3 de mi carrera. Sin duda está en mi top 3, junto a Tite y Zidane”.

Consultado sobre un posible regreso a la 'Canarinha', Casemiro fue honesto: “Es difícil hablar de volver a la Selección. Cuando tenés un entrenador de esa talla y va a la selección brasileña, por supuesto que te dan ganas, por supuesto que querés volver. Es inevitable que, cuando se habla de la grandeza de un entrenador así, estés más cerca de ganar. Claro que, lo repito, no es seguro que Brasil vaya a ganar ahora. El Real Madrid tiene a los mejores jugadores, al mejor entrenador, uno de los mejores del mundo, y no ganó. El Manchester City tiene a los mejores jugadores, al mejor entrenador, y no ganó la Premier League este año. Así que, es inevitable decir que estás más cerca de ganar”.