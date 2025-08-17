Chelsea tropieza en su estreno y lo salvó el VAR: el gol de tiro libre que le anularon al Crystal Palace

El Chelsea, recién campeón del Mundial de Clubes, tropezó este domingo en su estreno en la Premier League en Stamford Bridge ante un sólido Crystal Palace (0-0), que logró un punto muy valioso en la primera jornada. El encuentro comenzó con gran intensidad, como es habitual en la Premier, y la primera ocasión clara llegó en el minuto 3 para el Chelsea, con un cabezazo del español Marc Cucurella que sacó bajo palos Malang Sarr.

A partir de ahí, fue el Palace tomó la iniciativa con el trabajo en el medio de Adam Wharton y la movilidad ofensiva de Eberechi Eze, titular a pesar de los rumores que lo vinculan con el Tottenham. Precisamente en las botas de Eze estuvo el primer gol del partido en el minuto 13, con un potente libre directo desde la frontal que sorprendió a Robert Sánchez, poco acertado en la acción. Sin embargo, tras la revisión del VAR, el tanto fue anulado porque Marc Guéhi se encontraba a menos de un metro de la barrera en el momento del lanzamiento, una decisión que generó polémica, pero que se ajustó al reglamento. Según la normativa, cuando el equipo defensor forme una barrera con 3 o más futbolistas, ningún atacante podrá estar a menos de 1 metro. Si no se respeta, se reanuda con indirecto. El árbitro England la vio en el monitor y lo explicó para todo el estadio, por lo que fue bien anulado el gol de la visita.

Cinco minutos después, Jean-Philippe Mateta tuvo un mano a mano que Sánchez logró despejar, dando aire al Chelsea, que poco a poco fue equilibrando el encuentro y logrando aproximaciones aisladas al área rival, aunque sin generar verdadero peligro. Cole Palmer y Neto lo intentaron con disparos lejanos, Acheampong remató de cabeza por encima del larguero y Chalobah desperdició la ocasión más clara al enviar alto un balón franco dentro del área pequeña. La primera parte terminó cargada de tensión, con numerosas interrupciones y entradas fuertes que obligaron al árbitro a mostrar varias tarjetas amarillas a ambos equipos, reflejo de un partido muy físico que se jugó al límite en cada duelo. La segunda parte comenzó con una marcha más para los 'Blues' que salieron decididos a conseguir los tres puntos, pero se toparon con la defensa cerrada del Palace, liderada por un Guéhi impecable.