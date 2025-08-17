Chelsea tropieza en su estreno y lo salvó el VAR: el gol de tiro libre que le anularon al Crystal Palace

A partir de ahí, fue el <b>Palace </b>tomó la iniciativa con el trabajo en el medio de <b>Adam Wharton</b> y la movilidad ofensiva de <b>Eberechi Eze</b>, titular a pesar de los rumores que lo vinculan con el <b>Tottenham</b>.Precisamente en las botas de <b>Eze </b>estuvo el primer gol del partido en el minuto 13, con un potente libre directo desde la frontal que sorprendió a <b>Robert Sánchez</b>, poco acertado en la acción.Sin embargo, tras la revisión del VAR, el tanto fue anulado porque <b>Marc Guéhi </b>se encontraba a menos de un metro de la barrera en el momento del lanzamiento, una decisión que generó polémica, pero que se ajustó al reglamento.Según la normativa, cuando el equipo defensor forme una barrera con 3 o más futbolistas, ningún atacante podrá estar a menos de 1 metro. Si no se respeta, se reanuda con indirecto. El árbitro <b>England </b>la vio en el monitor y lo explicó para todo el estadio, por lo que fue bien anulado el gol de la visita.