Chile y Colombia aburrieron en un partido poco vistoso que finalizó sin goles por la eliminatoria de Conmebol

Ante Uruguay, encuentro que la Roja perdió por 3-1, el veterano Arturo Vidal no partió como titular y su goleador histórico, Alexis Sánchez, ni siquiera fue convocado.

El delantero chileno-inglés Ben Brereton fue el mayor peligro de los locales con sus galopadas por el sector izquierdo, pero que no encontró receptores en el área.

Alexis Sánchez no jugaba un partido desde el 20 de junio pasado. Sin embargo, aunque el atacante del Inter de Milán no se le vio con chispa, el técnico Eduardo Berizzo no lo movió del campo.

Los tres fueron baluartes de la generación dorada en Chile, que alzó la Copa América en 2015 y 2016, sus únicos títulos internacionales.

- Desaparecido Luis Díaz -

Si frente a Venezuela en la primera fecha el atacante Luis Díaz dejó destellos de su calidad, contra Chile casi no se le vio.

El extremo del Liverpool inglés no estuvo acompañado por el resto de sus compañeros, asfixiados por la presión local. Ni siquiera la entrada de James Rodríguez sirvió para acompañar más a la gran estrella cafetera.

Tras pasar de puntillas por Santiago, Díaz fue reemplazado por el delantero Luis Sinisterra en el 71.

- Pocas ideas -

Aunque Chile siguió presionando en el segundo tiempo, acusó el esfuerzo y sus intentos cada vez fueron de menos peligrosos.