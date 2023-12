Confirman que Di María volvería al equipo de sus amores tras terminar su contrato con el Benfica y el técnico le contesta

Y es que el ‘Fideo’ no renovaría su contrato con el Benfica de Portugal y volvería a Rosario Central, club que lo vio nacer, para disputar la Copa Libertadores de América 2024, según informó el periodista de TNT Sports, Fernando Lingiardi.

“En mi cabeza siempre está esa posibilidad así como también lo hice con Benfica”, deslizó hace algunos meses en declaraciones radiales.

Y añadió: “No me gusta hablar del tema, porque después dicen que abro la puerta y no se concreta. Si voy es porque estoy bien y hoy me siento en plenitud”.