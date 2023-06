Arde Bélgica: Courtois explota contra su técnico y hace tremendo ataque luego de nombrar a Lukaku capitán

“Después del partido (contra Austria), Thibaut me dijo de repente que quería hablar conmigo y me dijo que volvía a su casa porque estaba decepcionado y se sentía insultado”, explicó este lunes Tedesco .

El portero del Real Madrid , Thibaut Courtois , frustrado por no haber sido nombrado capitán el sábado contra Austria , decidió no desplazarse a Estonia con su selección para disputar un partido de clasificación a la Eurocopa de Alemania-2024 , explicó este lunes el seleccionador Domenico Tedesco .

“En marzo decidimos que Kevin sería el capitán y que habría dos vicecapitanes: Lukaku y Courtois . Les hablé antes del partido debido a la ausencia de Kevin. Para Austria sería Lukaku el capitán y para Estonia Courtois. Este último me dijo tras el partido que ya no estaba de acuerdo”, concluyó Tedesco.

“Ser o no ser capitán de la selección no es un capricho ni una decisión al azar, debe ser su decisión y eso es lo que intenté transmitirle. Lamentablemente no conseguí mi propósito ”, declaró en un comunicado.

Courtois señaló que no exigió nada “en ningún caso” y que ha hablado con Lukaku para aclarar la situación, negando igualmente ningún enfrentamiento con algún compañero.

Por último, precisó que arrastra molestias en la rodilla derecha y que tras una revisión, los médicos del Real Madrid y de la selección belga tomaron “la decisión de abandonar la concentración”.

COMUNICADO ÍNTERGRO DEL PORTERO

“Esta tarde me sorprendió escuchar la rueda de prensa del entrenador en la que dio un relato parcial y subjetivo de una conversación privada que tuvimos después del partido contra Austria.

Quiero dejar claro que no es la primera vez ni la última vez que hablo con un entrenador sobre temas relacionados con un vestuario, pero es la primera vez que alguien decide decírselo públicamente.

Estoy profundamente decepcionado con esto, pero quiero dejar claro que las evaluaciones del entrenador no encajan con la realidad.

En esa conversación le pedí, no para beneficio directo, que explicara y tomara decisiones para evitar situaciones que en el pasado nos han dañado mientras siempre buscábamos el beneficio general. Ser o no ser el capitán de la selección no es ni un capricho ni una decisión al azar, debería ser su decisión y eso es lo que intenté transmitirle. Desafortunadamente no logré mi propósito.

Insisto en que en ningún caso he exigido nada y que he hablado con mi compañero Romelu Lukaku para aclarar cualquier circunstancia relacionada con esta situación. Al mismo tiempo, quiero dejar claro que no tuve ninguna discusión sobre ningún tema similar con ningún compañero de equipo, como se ha afirmado.

Además, ayer por la tarde me sometí a un chequeo por un problema en mi rodilla derecha. El equipo médico de mi Club y la Selección estuvieron en contacto y revisaron todo el material correspondiente para tomar la decisión de abandonar el campo de entrenamiento”.