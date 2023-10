Courtois es destrozado en Bélgica y la reacción de Lukaku: “Sería extraño que regresara como si nada”

Y agregó: “He hablado de esto con algunos compañeros, y ellos también lo ven de la misma manera, pero no puedo hablar por todo el grupo. Estaba la historia del brazalete de capitán, luego la foto de su rodilla en el avión y la historia del brazalete en su boda (una foto de su hermana con el brazalete de capitán). Jugó con la prensa, y no lo necesitábamos. Es cierto que Thibaut es el mejor portero belga y del mundo. Después, tenemos que hacernos la pregunta: ¿queremos sacrificar al grupo de los Red Devils por un jugador?”.

“Lo más importante es que se recupere de su lesión. Después será un problema para resolver entre Thibaut y el entrenador. Y si llegado ese momento Thibaut ya no quiere venir, será su elección. Tendremos a Koen Casteels, que es muy bueno, e incluso otros porteros detrás”, añadió Castagne.

Tras estas duras palabras, Castagne tuvo que salir a pedir disculpas ante Courtois: “El momento de mis declaraciones sobre Courtois no fue inteligente. Para ser honesto, tal vez no habría sido adecuado hablar de Thibaut en una entrevista. El momento, justo antes de dos partidos importantes, no fue el más apropiado. Thibaut sigue siendo un jugador importante para el grupo. Ahora debe trabajar en su recuperación. Después, ya veremos. Su regreso no dependerá solo del grupo, y no puedo hablar por los demás jugadores. He hablado con Courtois. No me han reprendido por mi entrevista. Me doy cuenta de que no era el momento adecuado. Eso no es bueno para el grupo. Hablé con Thibaut hoy, pero no voy a revelar lo que hemos discutido entre nosotros”.