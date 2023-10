El impensado motivo por el que Real Madrid no abordó el fichaje de Mbappé y revela cómo es su relación con Florentino Pérez

Real Madrid lleva tres años seguidos sin poder concretar el fichaje de Kylian Mbappé . En este 2023 no estuvo ni cerca ya que no hizo oferta al PSG por el francés.

“Si hubiéramos hecho un paso equivocado con Mbappé, el PSG hubiera intentado reaccionar contra el Real Madrid . El Real Madrid sabe perfectamente qué puede y qué debe hacer”, apuntó un Otero que negó que el Real Madrid tenga ningún acuerdo cerrado con el delantero ni su entorno. ”Si Mbappé viene -espero que el 2024- vendrá de forma legal, sin que nadie nos pueda acusar de haber hecho un pacto. Lo que dieron por hecho el año pasado, que Al-Khelaífi dijo que tenía un acuerdo con el Real Madrid , no es cierto”, comenzó diciendo.

La inesperada salida de Karim Benzema hacia creer que la “Casa Blanca” haría todo por tener al francés, pero no fue así y José Manuel Otero Lastres , uno de los directivos de confianza contó el motivo en una entrevista al canal ‘Remontada Blanca’.

Además, comentó que no tenía sentido fichar a Mbappé y que Real Madrid no movió ficha ante la amenaza (tuvo miedo) del club parisino de presentar una denuncia formal ante la FIFA y la UEFA por negociar con un futbolista con contrato en vigor.

Al final todo indica que fue por miedo que los blancos no ficharon a Kylian. Otero explicó que Mbappé puede llegar gratis.

“Para venir, Mbappé tendría que haber renunciado a unos bonus que tenía pactados con el PSG muy elevados. Y, además, habría traspaso de club a club, con lo cual la cantidad que saldría a pagarle por tenerlo era disparatada. Hay una política de gasto eficiente para conseguir una buena finalidad, pero no se malgasta. No tenía mucho sentido fichar a Mbappé un año antes, aunque había el roto de la posición de Benzema. El mundo del fútbol es impredecible. En fin, el dinero no es nuestro. Es de los socios y nuestro mandato es administrar con claridad”.

El vocal del conjunto madridista habló con cierto desprecio del PSG: “Que Mbappé haya pensado lo mismo que Bellingham. Yo confío en que vendrá Mbappé. Alcanzará la gloria cuando venga al Real Madrid. Mientras tanto, andará por ahí deambulando. Conseguirá a lo mejor alguna Champions. Ahora parece que el PSG es menos poderoso y el Madrid garantiza una seguridad y una seriedad. Los resultados están ahí. Yo confío en que diga que sí cuando se vea agente libre. Mbappé nació para jugar en el Real Madrid”.