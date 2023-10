OFICIAL: Con apenas 32 años, Eden Hazard se retira del fútbol y el inesperado mensaje del Real Madrid

Con el Real Madrid no fue capaz de alcanzar este nivel pero amplió su palmarés, principalmente con la Liga de Campeones de 2022 .

“Hay que saber escucharse y parar en el buen momento. Tras 16 años de carrera y más de 700 partidos disputados, he decidido poner fin a mi carrera de futbolista profesional”, señaló el mediapunta, que explotó en el Lille y brilló en el Chelsea antes de apagarse en el Real Madrid.

Ya en declive, los ‘Diablos Rojos’ no superaron la fase de grupos en el Mundial de Qatar 2022.

“Fui capaz de cumplir mi sueño, he jugado y me he divertido en campos de todo el mundo. Durante mi carrera tuve la suerte de conocer grandes mánagers, entrenadores y compañeros. Gracias a todos por los grandes momentos, les echaré de menos”, señaló este martes.

“Finalmente, un gran agradecimiento a ustedes, mis fans, me han seguido durante todos estos años y me han animado en cada lugar en el que he jugado”, concluyó.

-Mensaje del Real Madrid-

“Ante el anuncio de Eden Hazard sobre su retirada del fútbol como jugador profesional, el Real Madrid C. F. quiere mostrar su agradecimiento y su cariño a un jugador que llegó a nuestro club en 2019 y que, durante las cuatro temporadas que perteneció a nuestro equipo, consiguió 8 títulos: 1 Copa de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 2 Ligas, 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España.

El Real Madrid quiere desear lo mejor a Eden Hazard y a su familia en esta nueva etapa de su vida”, escribió en un comunicado oficial el último club del belga en el fútbol profesional.