Crack del Real Madrid responde a Lamine Yamal tras la pelea en el Clásico de España: "Es un enemigo; no nos respetaron"

Thibaut Courtois, guardameta del Real Madrid, se refirió a las declaraciones que Lamine Yamal había lanzado en la previa del Clásico español del pasado 26 de octubre, el cual terminó con una victoria de los merengue por 2-1 sobre Barcelona. El portero belga habló en El Partidazo de COPE y habló por primera vez sobre la controversia que rodeó al joven delantero del Barcelona, quien había insinuado que los rivales “roban, se quejan, hacen cosas” antes del encuentro.

Courtois aseguró que entiende el contexto en el que Yamal se expresó, aunque reconoció que sus palabras sirvieron para encender el ambiente. "Lamine es un gran jugador, pero al final habló calentando el partido y la prensa salta encima. Necesitábamos ese ambiente, necesitábamos ese fuego. Es un enemigo y hay que ir a por ellos porque cuando han ganado tampoco nos han respetado. Un Clásico motiva sí o sí, pero escuchar esas cosas te motiva más”, explicó el portero, que no asistió a la última fecha FIFA por precaución. El belga también admitió que en el vestuario del Real Madrid aprovecharon esas declaraciones como combustible extra para afrontar el duelo, especialmente después de la difícil racha del equipo la temporada pasada ante los culés.

“Después de perder cuatro veces el año pasado, necesitábamos un poco de fuego para ir a por ellos. Las declaraciones de Lamine nos motivaron. Cuando nos ganaron, ellos tampoco nos respetaron”, señaló.