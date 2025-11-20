Internacionales

Crack del Real Madrid responde a Lamine Yamal tras la pelea en el Clásico de España: "Es un enemigo; no nos respetaron"

El futbolista merengue recordó la pelea del Clásico y las palabras de la joya culé: este fue el mensaje que le dejó a Yamal.

    Lamine Yamal calentó el Clásico de España con sus declaraciones en la previa del partido en un programa de la Kings League de Gerard Piqué.
2025-11-20

Thibaut Courtois, guardameta del Real Madrid, se refirió a las declaraciones que Lamine Yamal había lanzado en la previa del Clásico español del pasado 26 de octubre, el cual terminó con una victoria de los merengue por 2-1 sobre Barcelona.

El portero belga habló en El Partidazo de COPE y habló por primera vez sobre la controversia que rodeó al joven delantero del Barcelona, quien había insinuado que los rivales “roban, se quejan, hacen cosas” antes del encuentro.

Courtois aseguró que entiende el contexto en el que Yamal se expresó, aunque reconoció que sus palabras sirvieron para encender el ambiente. "Lamine es un gran jugador, pero al final habló calentando el partido y la prensa salta encima. Necesitábamos ese ambiente, necesitábamos ese fuego. Es un enemigo y hay que ir a por ellos porque cuando han ganado tampoco nos han respetado. Un Clásico motiva sí o sí, pero escuchar esas cosas te motiva más”, explicó el portero, que no asistió a la última fecha FIFA por precaución.

El belga también admitió que en el vestuario del Real Madrid aprovecharon esas declaraciones como combustible extra para afrontar el duelo, especialmente después de la difícil racha del equipo la temporada pasada ante los culés.

Thibaut Courtois y Lamine Yamal tuvieron un encontronazo tras el pitazo final en el Clásico español. (FOTO: Cortesía)

“Después de perder cuatro veces el año pasado, necesitábamos un poco de fuego para ir a por ellos. Las declaraciones de Lamine nos motivaron. Cuando nos ganaron, ellos tampoco nos respetaron”, señaló.

A pesar de la intensidad propia del Clásico y de la repercusión de sus palabras, Courtois dejó claro que no mantiene ningún conflicto personal con el extremo azulgrana. “¿La pelea tras el final del Clásico? Eso se queda en el campo. Si mañana Carvajal o Dean Huijsen están en la selección habrá cero problemas con Lamine. Yo, si lo veo en un restaurante, lo saludaría. No hay ningún problema entre Lamine y yo”

