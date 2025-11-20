Crack del Real Madrid responde a Lamine Yamal tras la pelea en el Clásico de España: "Es un enemigo; no nos respetaron"

<b>Thibaut Courtois</b>, guardameta del <b>Real Madrid</b>, se refirió a las declaraciones que <b>Lamine Yamal </b>había lanzado en la previa del Clásico español del pasado 26 de octubre, el cual terminó con una victoria de los merengue por 2-1 sobre <b>Barcelona</b>.El portero belga habló en <i>El Partidazo de COPE </i>y habló por primera vez sobre la controversia que rodeó al joven delantero del <b>Barcelona</b>, quien había insinuado que los rivales “roban, se quejan, hacen cosas” antes del encuentro.