“La era Cristiano-Messi se terminó, no existe más; Haaland ahora es el mejor jugador del mundo y ganará el Balón de Oro”

Y añadió: “Erling sabe que los otros chicos (Cristiano y Messi) dominaron durante dos décadas el fútbol mundial. Fueron dos décadas, no solo 1 o 2 años. Marcaron goles, ganaron títulos y lo hicieron todo. El fútbol es un mejor lugar, en muy buena medida, gracias a Cristiano y Messi, por lo que han hecho por este negocio. La tracción de estos chicos, compitiendo en los clubes más grandes, como el Madrid y el Barcelona, nos ayudó mucho”.

Tras esas declaraciones, quien opinó de Haaland fue el último gran ídolo del Manchester United, Wayne Rooney. El exdelantero dio una entrevista para Four Four Two y dijo que el ‘Androide’ es el nuevo rey del fútbol.

“La era Messi y Cristiano se terminó, no existe más, es el final. Ahora Erling Haaland es el mejor futbolista del mundo”, apuntó el actual entrenador de 37 años, que dirige al DC United de la MLS.

“Messi es el más grande pero, en este momento, nadie está jugando mejor que Haaland y no tengo dudas que ganará el Balón de Oro. Si estás viendo quién va a ganar el Balón de Oro, entonces tiene que ser Haaland, siempre que mantenga la forma de esta temporada. Cuando aparece un futbolista como Haaland, con ese talento, solo debes disfrutarlo, por más que lleve la camiseta del Manchester City”, apuntó. Rooney.

Datos de Haaland

Actualmente, el delantero lleva 48 goles en 42 partidos disputados en su primera temporada con los ‘Cityzens’ y es el máximo anotador de la Premier League con 32 dianas.

Haaland igualó a Mohamed Salah como el jugador con más tantos en una misma campaña de la liga inglesa. Puede superar al egipcio porque aún le restan ocho jornadas para el cierre.