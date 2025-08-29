Cristiano Ronaldo llegó a los 940 y se acerca a los 1,000: la ventaja sobre Messi en la tabla histórica de goleadores

<b>Messi</b>, de 38 años, suma un total de <b>877 dianas</b> en su carrera y necesitaría 63 anotaciones para igualar a un <b>Ronaldo </b>que ocupa mecer las redes en 60 ocasiones más para cumplir con su objetivo. Por ahora,<b> Cristiano</b> se alista para afrontar las eliminatorias mundialistas con <b>Portugal </b>mientras que el rosarino jugará la final de la Leagues Cup el domingo ante <b>Seattle Sounders</b> y luego se concentrará con la Albiceleste para la última doble fecha de eliminatorias sudamericanas.