Cristiano Ronaldo llegó a los 940 y se acerca a los 1,000: la ventaja sobre Messi en la tabla histórica de goleadores

Cristiano Ronaldo fue protagonista este viernes en la paliza del Al Nassr por la primera jornada de la liga de Arabia Saudita. El capitán portugués anotó uno de los tantos y aumentó su cifra goleadora. Ronaldo fue el encargado de ejecutar un penal a los 54 minutos para el segundo festejo de su equipo, antes que su compatriota Joao Félix firmara un triplete y el francés Coman se estrenara.

De esta manera, el delantero de 40 años llegó a los 940 goles en su carrera profesional y la ilusión por llegar a los 1.000 antes de colgar los botines se mantiene intacta. Cabe recordar que Cristiano terminó su contrato con Al Nassr el pasado 30 de junio, desde su llegada al club en enero de 2023. Tras varias semanas de negociaciones, la entidad confirmó la renovación de su estrella, que firmó un nuevo vínculo hasta junio de 2027, por lo que seguiría activo cuando cumpla sus 42 primaveras. En cuanto a la tabla histórica de goleadores, CR7 le sigue sacando ventaja a su más cercano perseguidor, el argentino Leo Messi. El capitán del Inter Miami anotó un doblete el miércoles para instalar a su escuadra en la final de la Leagues Cup 2025.