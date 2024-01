Firmó con Al Nassr y deja mal parado a Cristiano Ronaldo: “Es decepcionante; hay jugadores descontentos”

“Es un gran cambio comparado con Europa, pero al final todo es adaptación, no nos lo han puesto fácil. De hecho, hay muchos jugadores que están descontentos, pero bueno... Estamos trabajando en ello todos los días, negociando por así decirlo, y viendo si mejora un poco, porque esto también es algo nuevo para ellos”, aseguró Aymeric Laporte en una entrevista para el diario AS luego de los Globe Soccer Awards.

El defensor español, que decidió dejar Manchester City para firmar con el Al Nassr , reconoce que el ambiente en la liga árabe es muy distinto. “Se nota en el día a día. La vida para ellos... se lo toman todo a la ligera. El ultimátum que les puedes dar no les importa. Van a su bola. Negocias una cosa y luego no te la aceptan después de habértela firmado. Te la pelean. Te quitan algunas cosas, pero te dan en otros aspectos”.

Lo más relevante fue su frase final en la entrevista, donde asegura estar evaluando la posibilidad de irse de Arabia Saudita pese a que su compañero Cristiano sostiene que será una de las mejores del mundo.

“De momento no me he planteado irme, pero si estoy decepcionado en tan poco tiempo, te preguntas qué hacer. Aún no ha llegado ese momento, pero de cara la futuro podría serlo si esa dinámica sigue así”, dijo el central.

Cabe recordar que jugadores como Benzema, Neymar y Jordan Henderson llegaron a la liga de Arabia en verano pasado. Incluso el volante inglés se arrepintió y solo estuvo seis meses en el Al-Ettifaq; esta semana volvió al viejo continente y firmó con el Ajax de Ámsterdam.