El tremendo elogio de Cristiano Ronaldo a Pep Guardiola y el City; destruye la Ligue 1 de Mbappé: “Ya somos mejores”

Cristiano Ronaldo ha vuelto al foco luego del premio The Best de Messi , el portugués estuvo en la gala de lo s Globe Soccer Awards para ser nombrado como el mejor del mundo luego de quedar máximo goleador de 2023.

CR7, fiel a su estilo envió un recado a todos aquellos que dudan de su capacidad, a pesar de que pronto va a cumplir 39 años, edad donde muchos futbolistas ya están retirados.

“Fui el máximo goleador de esta temporada, imagínate ganar a animales jóvenes como Haaland... Estoy orgulloso. ¡Y pronto cumpliré 39!. Me gusta cuando la gente vuelve a dudar de mí y entonces tengo éxito. No me afectan las críticas”.