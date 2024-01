Cristiano Ronaldo lanza desafiante mensaje tras el premio The Best que logró Messi

Una total sorpresa fue lo que se vivió este lunes en Londres durante la entrega de los premios The Best de la FIFA. Leo Messi obtuvo su tercer galardón, aunque el argentino no llegó a la cita al igual que los otros nominados, Erling Haaland y Kylian Mbappé .

El astro argentino, que decidió quedarse en Miami entrenando con el Inter, obtuvo su tercer premio y supera a Cristiano Ronaldo. Ya cuenta con tres mientras que el portugués tiene dos, como Robert Lewandowski.

La temporada 2023 no fue la mejor de Leo en su carrera, aunque conquistó la soñada Copa del Mundo con la Albiceleste. Pero sus números no se comparan con los de Haaland, que firmó un triplete histórico con el Manchester City y fue campeón goleador en la Premier League y Champions. El noruego era el gran favorito al The Best.