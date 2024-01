Xavi confiesa cómo está su futuro en Barcelona y envía mensaje a Pep Guardiola: “El día que no estén...”

Xavi también contó cómo está su puesto en Barcelona y lo que pasará en el fututo si no salen bien las cosas: “El día que no estén conmigo cojo las cosas y me voy para casa. Las derrotas en una final, y más contra el Madrid, duelen y pesan. El equipo está fuerte, creen en el proyecto. Es cierto que lo hicimos muy mal el otro día, pero queremos hacerlo bien, repetir el éxito de la temporada pasada”.

“El objetivo del primer año era ser cuartos, somos segundos y continuo. El año pasado el objetivo era LaLiga y se gana la Supercopa, por encima de las expectativas. Esta temporada el objetivo son los títulos. Estamos en octavos de Champions. Ganar los títulos grandes. Si no se cubren los objetivos seré el primero en decir hasta aquí hemos llegado. Estamos más cerca del éxito pese a perder la Supercopa. Esta es mi realidad y lo de fuera no lo controlo”, sentenció.

Jugadores y mensaje a Pep ”Agradezco a Pep sus palabras, le he mandado un mensaje por las palabras de cariño. Él sabe la dificultad de entrenar a este club. Hay que estar unidos. Me alegra la presencia del presidente y su positivismo. Todos unidos hacemos fuerza, es el lema”.

Resultados y continuidad ”Los resultados siempre marcan el futuro del técnico. Estoy aquí porque se han cumplido objetivos. Os explico: me fichan, me dicen que el objetivo es que hay que ser cuartos, somos segundos; el año pasado, el objetivo era LaLiga, y la ganamos, y también la Supercopa; y este año es ganar títulos. Perdimos la Supercopa. Los títulos importantes son LaLiga, la Copa y la Champions. Estamos a mitad de temporada. Esta es la realidad. Mi realidad. Creo que estamos más cerca del éxito que de la derrota. Hemos tenido éxitos en las otras campañas y en esta temporada estamos en el camino. No controlo la realidad de fuera”.

Vestuario ”El día que no estén conmigo, me iré. Hay que hacer borrón y cuenta nueva. Siempre hemos creído. Hicimos las cosas muy mal el otro día, pero queremos hacerlas bien”.

Críticas



”No opino de opiniones. Yo he explicado mi realidad y lo que yo vivo del club. Cuando me fichan en Qatar me dicen que es uno de los peores momentos de la historia, y lo estamos revitalizando. Yo estoy tranquilo, con tres títulos por delante. Con la misma ilusión del primer día. Pero entiendo las críticas. Sé dónde estoy”.

Charla



”Les dije que ánimo, pero que no competimos bien. Pero hay que animarse, quedan tres títulos. El Real Madrid estaba en la misma situación el año pasado y ganó la Copa, ganó un título. Pues a por ello”.

Afición



”La afición me dice que ánimo, que quedan tres títulos... Hay desilusión por el otro día. Quedan tres títulos, pero no veo a los seguidores desilusionados”.

Supercopa



”No podemos tomar ese partido como ejemplo. Salió todo al revés. Fallamos, yo el primero como entrenador. Pero hemos evolucionado mucho desde noviembre de 2021 a hoy. El equipo ha evolucionado, tenemos que dar continuidad y no dar tantas facilidades en defensa. Sufrimos muchos errores”.

Motivos situación



”Es difícil entender qué pasa. Trabajaremos más la línea defensiva y los aspectos a mejorar, a nivel individual, grupal, lineal... trabajaremos para no cometer errores”.

Mercado



”El Barça no se podría permitir no competir. Ni la afición ni nosotros podríamos permitir un Barça que no fuera competitivo. Estamos en una situación difícil. Hay dificultades desde el primer día, pero no hay ningún problema. Hay que ser positivos y darlo todo. La situación es difícil, se ha de entender. Pero estamos compitiendo. Mañana es un partido muy importante”.

Liderazgo



”Hemos echado en falta a Gavi. Su rol es difícil, y sólo hay uno. Es el alma y el corazón del equipo. Pero debemos ser más competitivos. Lo echamos de menos. La lesión de Gavi es una puñalada en el corazón. Es una realidad. O la baja de Ter Stegen. Son bajas importantes. También la de Raphinha. Pero que no sirva de excusa. Que luego me lo decís.... Y la situación económica. Pero en esa estamos. Seguiremos luchando y compitiendo”.

Títulos



”Si el año pasado no conquisto LaLiga, no estaría aquí. Yo nunca seré un problema para el Barça. Cuando me digan que soy un problema, me habré marchado. Amo este club. Estoy para sumar. Si no lo hago, me voy para casa”.