Vinicius retó a De Paul en el derbi Atlético - Real Madrid y la respuesta del argentino lo dejó nocaut

“Quiero hacerme una persona mejor. Hacer todo por ganar. Acabo enfadando a los demás. A mí también y a mis compañeros. Tengo que mejorar, pero tengo que seguir en esta línea. Me quedo muy triste. Todos quieren pelear conmigo porque todos saben que va a salir en la prensa. Intento estar tranquilo y centrado en el partido para poder hacer lo mejor para mis compañeros. Yo no soy un santo. Hablo demasiado y hago regates que no se deben hacer. Pero estoy aquí para mejorar y para dar ejemplo a los niños...”, fue una de las refelixiones que hizo Vinicius luego de ganar la Superocpa de España ante Barcelona.