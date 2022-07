El bono de la vergüenza que cobró Cristiano Ronaldo antes de anunciarle al Manchester United que desea marcharse

El futuro de Cristiano Ronaldo no pasa por continuar en el Manchester United. El conjunto inglés no jugará la próxima edición de la Champions League y esto hizo que el portugués tenga decidido abandonar el club.

Lo último que se informa sobre el delantero es que antes de trasladarle al United su intención de marcharse, cobró un bono de seis cifras que ha está en boca de todos en Inglaterra.

The Sun pudo saber que Ronaldo recibió un bono días antes que saltara la noticia de su supuesta salida. De acuerdo con las fuentes cercanas al equipo, esto no fue bien visto por algunos de los trabajadores de Old Trafford. Aunque también se dijo que no hizo nada malo.

“Todos los contratos se renovaron a principios de julio y luego salió la noticia de que Cristiano quería irse. No ha hecho nada malo, pero algunas personas han sugerido que todo podría no ser una coincidencia y CR7 podría haber revelado su deseo de irse hace semanas”, expresó la fuente.