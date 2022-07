Laporta sobre posible fichaje de Cristiano: “Tenemos que respetar a los jugadores que tienen contrato con otros equipos”

A Cristiano Ronaldo no le faltan pretendientes y uno de ellos es el FC Barcelona. Según diario AS, el agente del portugués, Jorge Mendes, ya sostuvo una reunión con Joan Laporta, presidente del conjunto azulgrana, para hablar de diversos temas de mercado.

Para el curso 2022-23 el futbolista ya le comunicó a los Diablos Rojos que se quiere ir del club, entre otras cosas porque si se queda no jugará la Champions League, torneo donde es el máximo anotador.

Así preguntó el periodista: “El lunes por la noche tuvo una cumbre con el agente Jorge Mendes. Quería preguntarle en clave de mercado azulgrana si fue bien y si además el representante le ofreció y le puso sobre la mesa el nombre de Cristiano Ronaldo”.

De las canchas a vender: Jugadora más sexy de voleibol se destapa y revela su nuevo trabajo

“Sí tuve una cena, es verdad. Vinieron por un tema del mercado. Estaba previsto que viniera también Mateu Alemany, pero estaba con otras preocupaciones. Estuvimos hablando en general del mercado, pero no te voy a concretar, si me lo permites, si me ofreció este u otro jugador”, declaró sobre la posibilidad de CR7.

Posteriormente, le insistieron sobre la figura del portugués. “No me hagan hablar de jugadores. No lo voy a hacer. No aporta nada a los intereses del Barça. Tenemos que respetar a los jugadores que tienen contrato con otros equipos”, dijo Laporta.

Lo cierto es que el futuro de Cristiano Ronaldo no está en Mánchester y Barcelona puede dar el bombazo histórico llevándose al máximo goleador de la historia del Real Madrid.