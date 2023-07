Cristiano se hartó de sus críticas, envió mensaje y lo destrozó: “Me pidió respeto y le respondí que se fijara en Messi, el mejor”

Antonio Cassano tuvo una carrera en grandes clubes de Europa , pero no en todos le fue bien como en el Real Madrid , donde no jugó mucho y es considerado uno de los peores fichajes de su historia.

“ Cristiano Ronaldo no está entre los mejores de la historia. ¿Marcó más de 800 goles? Sí. ¿Ha ganado títulos? Sí. Es un buen jugador, pero hacer buen fútbol es diferente. Zidane, Iniesta no han marcado ni la mitad de goles que él, pero son unos auténticos genios”, comentó Antonio Cassano, según publicó la cuenta con casi 900 mil seguidores Football__Tweet..

Esto hace que su opinión sea respetada, pero contra Cristiano tiene algo en particular, a pesar de que el portugués tienen números que lo ponen como uno de los mejores de la historia.

El italiano no pudo ser compañero de Cristiano Ronaldo o Lionel Messi , pero si puede presumir de haber jugado con figuras como Roberto Carlos, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Filippo Inzaghi, Zlatan Ibrahimovic , Francesco Totti, etc.

Además, reveló los mensajes que intercambió con Cristiano por las constantes críticas que hacía. Cassano dio a conocer lo que CR7 le dijo y pidió.

“Me escribió para decirme que tuviera más respeto por él por lo que había ganado y por los goles que había marcado, pero no tengo miedo de decir la verdad nunca. Cuando recibí el mensaje, llamé a Buffon (estaba en Juventus con Ronaldo) para preguntar sobre la persona que le dio mi número y me respondió que se lo había dado el encargado de la prensa. Este se lo pasó a Cristiano para decirme que marcó 750 goles y yo 150”.