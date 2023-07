“Si ganábamos 5-0 y Cristiano Ronaldo no marcaba, entraba al vestuario y lanzaba las botas como enfadado”

Una vez retirado profesionalmente a sus 33 años para dedicarse al golf, el gales ha contado una curiosidad de la personalidad de CR7 cuando terminaba un partido y se marchaban al vestidor.

En una charla en el canal de YouTube de Martin Borgmeier en el torneo de golf BMW International Open Pro-Am, Bale recuerda cómo eran aquellos enfados de Cristiano Ronaldo.

“Fue un buen compañero y siempre tuvimos una buena relación. Estuvo bien, aunque tenía sus momentos. Por ejemplo, si ganábamos 5-0 y él no marcaba, entraba al vestuario y lanzaba las botas como si estuviera enfadado. Es como si ganas la Ryder Cup y te enfadas porque no has hecho un punto”, asegura el exjugador merengue entre risas.